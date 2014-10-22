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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - Ювентус
Олимпиакос - Ювентус: обзор матча 22 октября 2014
Олимпиакос
22.10.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 3 тур
1 : 0
Завершен
Ювентус
36'
П. Касами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Ювентус
Замена
К. Яннулис
️️️️
П. Касами
90'
+1
87'
Замена
С. Джовинко
️️️️
П. Погба
Замена
Д. Фустер
️️️️
А. Домингес
85'
77'
Замена
Р. Перейра
️️️️
А. Огбонна
Замена
И. Афеллай
️️️️
К. Митроглу
69'
66'
Желтая карточка
К. Маркизио
59'
Желтая карточка
П. Погба
57'
Замена
К. Маркизио
️️️️
А. Пирло
Желтая карточка
А. Масуаку
56'
Желтая карточка
А. Ботиа
44'
38'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
ГОЛ! 1:0!
П. Касами
Пас отдал
К. Митроглу
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
13
Роберто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
26
Артур Масуаку
ЛЗ
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Олимпиакос
16
Балаж Медьери
ВР
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
19
Давид Фустер
АП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
9
Димитрис Диамантакос
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
3-2-4-1
13
Роберто
22
Абидаль
8
Маниатис
4
Ботиа
26
Масуаку
3
Эльабделлауи
19
Миливойевич
10
Домингес
23
Касами
88
Ндинга
11
Митроглу
4-4-2
1
Буффон
2
Лихтштайнер
14
Кьеллини
21
Огбонна
19
Бонуччи
8
Погба
23
Видаль
21
Пирло
27
Асамоа
21
Мората
32
Тевес
23
Касами
18
Яннулис
18
Яннулис
23
Касами
10
Домингес
19
Фустер
19
Фустер
10
Домингес
11
Митроглу
17
Афеллай
17
Афеллай
11
Митроглу
21
Пирло
10
Маркизио
10
Маркизио
21
Пирло
21
Огбонна
37
Перейра
37
Перейра
21
Огбонна
8
Погба
21
Джовинко
21
Джовинко
8
Погба
Остались в запасе
Олимпиакос
Ювентус
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
16
Балаж Медьери
ВР
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Димитрис Диамантакос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
30
Марко Сторари
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
16
Балаж Медьери
ВР
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Димитрис Диамантакос
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Олимпиакос - Ювентус
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Георгиос Караискакис
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