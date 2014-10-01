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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Мальме - Олимпиакос
Мальме - Олимпиакос: обзор матча 01 октября 2014
Мальме
01.10.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 2 тур
2 : 0
Завершен
Олимпиакос
42'
М. Розенберг
82'
М. Розенберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальме - Олимпиакос
Замена
Э. Ракип
️️️️
Э. Форсберг
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
М. Розенберг
Пас отдал
П. Цибицки
82'
79'
Замена
Д. Диамантакос
️️️️
И. Афеллай
Замена
П. Цибицки
️️️️
М. Эрикссон
75'
Желтая карточка
Э. Аду
69'
69'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
П. Касами
68'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
57'
Замена
А. Домингес
️️️️
Д. Ндинга
56'
Желтая карточка
Я. Маниатис
47'
Желтая карточка
И. Афеллай
ГОЛ! 1:0!
М. Розенберг
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
1
Робин Ольсен
ВР
20
Рикардиньо
ЛЗ
21
Эрик Йоханссон
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
7
Магнус Эрикссон
ЦП
4
Маркус Халсти
ЦП
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Олимпиакос
13
Роберто
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Мальме
27
Златан Азинович
ВР
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
25
Павел Цибицки
ЦП
21
Симон Кроон
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
26
Агон Мехмети
ЦФ
Олимпиакос
16
Балаж Медьери
ВР
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Димитрис Диамантакос
ЦФ
4-3-1-2
1
Ольсен
20
Рикардиньо
22
Хеландер
3
Тиннерхольм
21
Йоханссон
7
Эрикссон
4
Халсти
8
Аду
10
Форсберг
9
Розенберг
92
Телин
3-2-3-2
13
Роберто
26
Масуаку
8
Маниатис
4
Ботиа
3
Эльабделлауи
22
Абидаль
19
Миливойевич
88
Ндинга
23
Касами
11
Митроглу
17
Афеллай
7
Эрикссон
25
Цибицки
25
Цибицки
7
Эрикссон
10
Форсберг
6
Ракип
6
Ракип
10
Форсберг
88
Ндинга
10
Домингес
10
Домингес
88
Ндинга
23
Касами
10
Дурмаз
10
Дурмаз
23
Касами
17
Афеллай
9
Диамантакос
9
Диамантакос
17
Афеллай
Остались в запасе
Мальме
Олимпиакос
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
27
Златан Азинович
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
21
Симон Кроон
ЦП
26
Агон Мехмети
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
16
Балаж Медьери
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
27
Златан Азинович
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
21
Симон Кроон
ЦП
26
Агон Мехмети
ЦФ
Остались в запасе
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
16
Балаж Медьери
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
Главный тренер
Аге Хареиде
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Мальме - Олимпиакос
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
- : -
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мальме
0 : 1
18.10.2026
Хэкен
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Сведбанк Стэдион
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