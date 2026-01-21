Введите ваш ник на сайте
«Мальме» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.95

21 января 2026 8:10
Мальме - Црвена Звезда
22 янв. 2026, четверг 20:45 | Лига Европы, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа Црвены Звезды
Сделать ставку

22 января на стадионе «Элиассон» в Мальме состоится матч 7-го тура Лиги Европы, где шведский «Мальме» примет сербскую «Црвену Звезду». Хозяева подходят к игре после серии поражений и испытывают трудности с атакой, тогда как гости демонстрируют уверенную форму и стабильную результативность. Игра обещает быть напряжeнной, с преимуществом гостей в комбинационной атаке и опыте на международной арене.

«Мальме»

Шведский клуб испытывает серьeзные трудности в турнире, проиграв 3 последних матча в Лиге Европы. Команда забивает менее одного гола за игру в среднем и пропускает по 1,4 гола. Лучший бомбардир Лассер Йонсен пока не проявил высокой результативности, что усугубляет атакующие проблемы. «Мальме» будет пытаться контролировать мяч на домашнем поле, но оборона выглядит уязвимой против быстрой контратакующей линии «Црвены Звезды».

«Црвена Звезда»

Сербский клуб подходит к встрече в отличной форме, одержав 3 победы подряд в Лиге Европы и не пропуская в последних трeх матчах турнира. Александар Катаи и партнеры демонстрируют высокий уровень реализации – 13 голов за последние 5 игр. В последних гостевых матчах команда проявляет дисциплину в обороне и стабильность в атаке, что делает «Црвену Звезду» фаворитом встречи.

Факты о командах

«Мальме»

  • 1 очко после 6 туров, 34 место в турнирной таблице
  • 4 забитых и 7 пропущенных голов в последних 5 матчах
  • Проигрыш в 3 последних матчах Лиги Европы
  • Средняя результативность: 0,8 забито, 1,4 пропущено

«Црвена Звезда»

  • 10 очков после 6 туров, 17 место в турнирной таблице
  • 13 забитых и 4 пропущенных гола в последних 5 матчах
  • Победы в 3 последних матчах Лиги Европы
  • Средняя результативность: 2,6 забито, 0,8 пропущено

Прогноз на матч «Мальме» – «Црвена Звезда»

С учeтом текущей формы «Црвена Звезда» выглядит фаворитом встречи. Гости уверенно атакуют и показывают стабильность в обороне, в то время как «Мальме» имеет проблемы с результативностью и пропускает в среднем больше голов, чем забивает. Ожидается игра с преимуществом сербской команды, с высокой вероятностью голов с обеих сторон, но преимущество в исходе остаeтся за «Црвеной Звездой».

Рекомендованные ставки

  • Победа Црвены Звезды – коэффициент 1.95
  • Тотал меньше 3.5 – коэффициент 1.90

1.95
Победа Црвены Звезды
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Лига Европы Црвена Звезда Мальме
