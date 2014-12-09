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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - Мальме
Олимпиакос - Мальме: обзор матча 09 декабря 2014
Олимпиакос
09.12.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 6 тур
4 : 2
Завершен
Мальме
22'
Д. Фустер
63'
А. Домингес
87'
К. Митроглу
90'
И. Афеллай
59'
С. Кроон
81'
М. Розенберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Мальме
90'
+3
Вторая желтая
Э. Аду
Замена
Д. Сиовас
️️️️
А. Домингес
90'
ГОЛ! 4:2!
И. Афеллай
Пас отдал
П. Касами
90'
Замена
Х. Бенитес
️️️️
К. Митроглу
88'
ГОЛ! 3:2!
К. Митроглу
Пас отдал
А. Ботиа
87'
81'
ГОЛ! 2:2!
М. Розенберг
Пас отдал
А. Тиннерхольм
80'
Замена
П. Цибицки
️️️️
И. Телин
Замена
И. Афеллай
️️️️
Д. Фустер
77'
75'
Замена
С. Терн
️️️️
М. Эрикссон
71'
Желтая карточка
М. Халсти
69'
Желтая карточка
Ф. Хеландер
ГОЛ! 2:1!
А. Домингес
63'
59'
ГОЛ! 1:1!
С. Кроон
Пас отдал
Э. Форсберг
57'
Замена
С. Кроон
️️️️
П. Конате
30'
Желтая карточка
Э. Аду
25'
Желтая карточка
М. Эрикссон
ГОЛ! 1:0!
Д. Фустер
Пас отдал
П. Касами
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
13
Роберто
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
19
Давид Фустер
АП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Мальме
1
Робин Ольсен
ВР
20
Рикардиньо
ЛЗ
22
Па Конате
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
7
Магнус Эрикссон
ЦП
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
4
Маркус Халсти
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Олимпиакос
16
Балаж Медьери
ВР
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
27
Хорхе Бенитес
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
9
Димитрис Диамантакос
ЦФ
Мальме
27
Златан Азинович
ВР
2
Матиас Конча
ПЗ
25
Павел Цибицки
ЦП
10
Симон Терн
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
21
Симон Кроон
ЦП
26
Агон Мехмети
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Роберто
26
Масуаку
8
Маниатис
4
Ботиа
22
Абидаль
3
Эльабделлауи
88
Ндинга
10
Домингес
23
Касами
19
Фустер
11
Митроглу
4-3-1-2
1
Ольсен
22
Конате
22
Хеландер
3
Тиннерхольм
20
Рикардиньо
7
Эрикссон
8
Аду
4
Халсти
10
Форсберг
92
Телин
9
Розенберг
11
Митроглу
27
Бенитес
27
Бенитес
11
Митроглу
10
Домингес
22
Сиовас
22
Сиовас
10
Домингес
19
Фустер
17
Афеллай
17
Афеллай
19
Фустер
92
Телин
25
Цибицки
25
Цибицки
92
Телин
7
Эрикссон
10
Терн
10
Терн
7
Эрикссон
22
Конате
21
Кроон
21
Кроон
22
Конате
Остались в запасе
Олимпиакос
Мальме
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
16
Балаж Медьери
ВР
41
Андреас Бухалакис
ЦП
9
Димитрис Диамантакос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
27
Златан Азинович
ВР
2
Матиас Конча
ПЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
26
Агон Мехмети
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Остались в запасе
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
16
Балаж Медьери
ВР
41
Андреас Бухалакис
ЦП
9
Димитрис Диамантакос
ЦФ
Остались в запасе
27
Златан Азинович
ВР
2
Матиас Конча
ПЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
26
Агон Мехмети
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Аге Хареиде
Статистика матча Олимпиакос - Мальме
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
- : -
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мальме
0 : 1
18.10.2026
Хэкен
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Георгиос Караискакис
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