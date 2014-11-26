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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Олимпиакос
Атлетико - Олимпиакос: обзор матча 26 ноября 2014
Атлетико
26.11.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 5 тур
4 : 0
Завершен
Олимпиакос
9'
Р. Гарсия
38'
М. Манджукич
62'
М. Манджукич
65'
М. Манджукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Олимпиакос
Желтая карточка
Р. Хименес
86'
72'
Замена
А. Бухалакис
️️️️
А. Домингес
Замена
А. Гризманн
️️️️
М. Манджукич
69'
Замена
Р. Хименес
️️️️
А. Туран
66'
ГОЛ! 4:0!
М. Манджукич
Пас отдал
Габи
65'
ГОЛ! 3:0!
М. Манджукич
Пас отдал
А. Туран
62'
56'
Желтая карточка
Д. Фустер
53'
Желтая карточка
Д. Ндинга
46'
Замена
Д. Фустер
️️️️
И. Афеллай
46'
Замена
П. Касами
️️️️
Я. Маниатис
Замена
М. Суарес
️️️️
Тиагу
46'
ГОЛ! 2:0!
М. Манджукич
Пас отдал
К. Ансальди
38'
Желтая карточка
К. Ансальди
15'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гарсия
Пас отдал
Хуанфран
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЦП
14
Габи
ЦП
5
Тиагу
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Олимпиакос
13
Роберто
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Олимпиакос
16
Балаж Медьери
ВР
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
19
Давид Фустер
АП
9
Димитрис Диамантакос
ЦФ
4-4-2
13
Мойя
14
Ансальди
2
Годин
20
Хименес
20
Хуанфран
66
Туран
5
Тиагу
6
Коке
14
Габи
9
Манджукич
14
Гарсия
3-2-3-2
13
Роберто
26
Масуаку
4
Ботиа
8
Маниатис
3
Эльабделлауи
22
Абидаль
88
Ндинга
19
Миливойевич
10
Домингес
17
Афеллай
11
Митроглу
5
Тиагу
4
Суарес
4
Суарес
5
Тиагу
9
Манджукич
7
Гризманн
7
Гризманн
9
Манджукич
66
Туран
9
Хименес
9
Хименес
66
Туран
10
Домингес
41
Бухалакис
41
Бухалакис
10
Домингес
8
Маниатис
23
Касами
23
Касами
8
Маниатис
17
Афеллай
19
Фустер
19
Фустер
17
Афеллай
Остались в запасе
Атлетико
Олимпиакос
1
Ян Облак
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
16
Балаж Медьери
ВР
30
Леонардо Салино
ЦП
9
Димитрис Диамантакос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Остались в запасе
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
16
Балаж Медьери
ВР
30
Леонардо Салино
ЦП
9
Димитрис Диамантакос
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Атлетико - Олимпиакос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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