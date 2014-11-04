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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Олимпиакос
Ювентус - Олимпиакос: обзор матча 04 ноября 2014
Ювентус
04.11.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 4 тур
3 : 2
Завершен
Олимпиакос
20'
А. Пирло
65'
Роберто (АГ)
65'
П. Погба
23'
А. Ботиа
61'
Д. Ндинга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Олимпиакос
Пенальти не реализован!
А. Видаль
90'
+5
85'
Желтая карточка
А. Ботиа
83'
Замена
Д. Диамантакос
️️️️
Я. Маниатис
Замена
Р. Перейра
️️️️
К. Асамоа
83'
77'
Замена
П. Касами
️️️️
Д. Ндинга
72'
Замена
Д. Фустер
️️️️
А. Домингес
Замена
С. Падоин
️️️️
К. Маркизио
71'
ГОЛ! 3:2!
П. Погба
65'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Роберто
65'
61'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ндинга
Пас отдал
Я. Маниатис
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
А. Мората
57'
Желтая карточка
К. Тевес
49'
23'
ГОЛ! 1:1!
А. Ботиа
Пас отдал
А. Домингес
ГОЛ! 1:0!
А. Пирло
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
27
Квадво Асамоа
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
21
Андреа Пирло
ОП
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Олимпиакос
13
Роберто
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЛП
88
Дельвин Ндинга
ОП
17
Ибрагим Афеллай
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
8
Яннис Маниатис
(К)
ПП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
19
Симоне Падоин
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Олимпиакос
16
Балаж Медьери
ВР
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
19
Давид Фустер
АП
9
Димитрис Диамантакос
ЦФ
4-1-3-2
1
Буффон
27
Асамоа
19
Бонуччи
14
Кьеллини
2
Лихтштайнер
21
Пирло
8
Погба
10
Маркизио
23
Видаль
32
Тевес
21
Мората
4-1-4-1
13
Роберто
3
Эльабделлауи
22
Абидаль
4
Ботиа
26
Масуаку
88
Ндинга
8
Маниатис
17
Афеллай
10
Домингес
19
Миливойевич
11
Митроглу
10
Маркизио
19
Падоин
19
Падоин
10
Маркизио
27
Асамоа
37
Перейра
37
Перейра
27
Асамоа
21
Мората
12
Льоренте
12
Льоренте
21
Мората
88
Ндинга
23
Касами
23
Касами
88
Ндинга
10
Домингес
19
Фустер
19
Фустер
10
Домингес
8
Маниатис
9
Диамантакос
9
Диамантакос
8
Маниатис
Остались в запасе
Ювентус
Олимпиакос
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
16
Балаж Медьери
ВР
41
Андреас Бухалакис
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Остались в запасе
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
16
Балаж Медьери
ВР
41
Андреас Бухалакис
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Ювентус - Олимпиакос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 22:30 (прямая)
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