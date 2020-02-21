Месси: «Кто-то серьезно считает, что это я назначаю и увольняю тренеров «Барселоны»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал отношение к спортивному директору клуба Эриком Абидалем.

«Вокруг «Барселоны» много шума. Особенно это касается меня. Кто-то серьезно считает, что это я назначаю и увольняю тренеров. Мне было неприятно, что подобное исходило от спортивного директора. Абидаль – человек, который принимает решения. Он должен взять на себя ответственность.

Эрик критически высказался в адрес всех игроков. Меня это задело. Я попросил его назвать конкретные имена и сказать, кто это был», – поделился аргентинец.

«Барселона» объявила об увольнении Вальверде 13 января.

Его преемником стал Кике Сетьен .

. Сейчас Абидаль ведет переговоры с Месси о продлении контракта.

Абидаль заявил, что многие игроки «Барселоны» были недовольны Вальверде. Месси попросил назвать конкретные имена