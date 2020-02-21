Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Месси: «Кто-то серьезно считает, что это я назначаю и увольняю тренеров «Барселоны»

Месси: «Кто-то серьезно считает, что это я назначаю и увольняю тренеров «Барселоны»

21 февраля 2020, 07:28
5

Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал отношение к спортивному директору клуба Эриком Абидалем.

«Вокруг «Барселоны» много шума. Особенно это касается меня. Кто-то серьезно считает, что это я назначаю и увольняю тренеров. Мне было неприятно, что подобное исходило от спортивного директора. Абидаль – человек, который принимает решения. Он должен взять на себя ответственность.

Эрик критически высказался в адрес всех игроков. Меня это задело. Я попросил его назвать конкретные имена и сказать, кто это был», – поделился аргентинец.

  • «Барселона» объявила об увольнении Вальверде 13 января.
  • Его преемником стал Кике Сетьен.
  • Сейчас Абидаль ведет переговоры с Месси о продлении контракта.

Абидаль заявил, что многие игроки «Барселоны» были недовольны Вальверде. Месси попросил назвать конкретные имена

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Абидаль Эрик
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
altezzik
1582259542
Месси увольняет спортивного директора.
Ответить
Cules2013
1582266847
Вроде же сказали, что Конфликт был мелким и исчерпан. Оказывается, всё-таки нет. Ну а Абидаль уже давно наработал на увольнение. Он банально не справляется с должностью, и ни Месси, ни его статус бывшего уважаемого игрока каталонцев тут не при чём. Дело чисто в результатах его работы.
Ответить
portero
1582269836
на сколько лет Месси хочет контракт???? мнение однако Месси озвучивает и к нему прислушиваются, а принимает окончательное решение Жозеп, у многих недовольство именно им.
Ответить
Mister_Tomsk
1582273305
Неее, это Динарка насасывает, и тренера увольняют)
Ответить
nelez
1582361610
Эрику ппц
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+