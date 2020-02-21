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    Месси: «Кто-то серьезно считает, что это я назначаю и увольняю тренеров «Барселоны»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал отношение к спортивному директору клуба Эриком Абидалем.

    «Вокруг «Барселоны» много шума. Особенно это касается меня. Кто-то серьезно считает, что это я назначаю и увольняю тренеров. Мне было неприятно, что подобное исходило от спортивного директора. Абидаль – человек, который принимает решения. Он должен взять на себя ответственность.

    Эрик критически высказался в адрес всех игроков. Меня это задело. Я попросил его назвать конкретные имена и сказать, кто это был», – поделился аргентинец.

    • «Барселона» объявила об увольнении Вальверде 13 января.
    • Его преемником стал Кике Сетьен.
    • Сейчас Абидаль ведет переговоры с Месси о продлении контракта.

    Абидаль заявил, что многие игроки «Барселоны» были недовольны Вальверде. Месси попросил назвать конкретные имена

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 07:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1226

      altezzik 1 час назад

      Месси увольняет спортивного директора.

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