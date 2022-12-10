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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Англия - Франция
Англия - Франция: обзор матча 10 декабря 2022
Англия
10.12.2022, суббота, 22:00
Чемпионат мира, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Франция
54'
Г. Кейн (П)
17'
О. Чуамени
78'
О. Жиру
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Англия - Франция
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Д. Стоунз
90'
+8
Травма
Д. Стоунз
90'
+6
Желтая карточка
Г. Магуайр
89'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Ф. Фоден
85'
Пенальти не реализован!
Г. Кейн
84'
82'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
79'
Замена
К. Коман
️️️️
У. Дембеле
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Б. Сака
79'
Замена
М. Маунт
️️️️
Д. Хендерсон
79'
78'
ГОЛ! 1:2!
О. Жиру
Пас отдал
А. Гризманн
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Кейн
54'
46'
Желтая карточка
У. Дембеле
43'
Желтая карточка
А. Гризманн
17'
ГОЛ! 0:1!
О. Чуамени
Пас отдал
А. Гризманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Франция
1
Уго Льорис
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
7
Усман Дембеле
РФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Англия
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
22
Ник Поуп
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
17
Джек Грилиш
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
14
Калвин Филлипс
ОП
24
Конор Галлахер
ЦП
19
Джеймс Мэддисон
АП
19
Мэйсон Маунт
АП
24
Каллум Уилсон
ЦФ
Франция
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
15
Ибраима Конате
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Жордан Верету
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
3
Шоу
5
Стоунз
6
Магуайр
2
Уокер
4
Райс
8
Хендерсон
10
Беллингем
7
Фоден
7
Сака
9
Кейн
4-1-1-4
1
Льорис
5
Кунде
4
Варан
4
Упамекано
19
Эрнандес
8
Чуамени
14
Рабьо
7
Дембеле
9
Жиру
10
Мбаппе
7
Гризманн
8
Хендерсон
19
Маунт
19
Маунт
8
Хендерсон
7
Сака
10
Стерлинг
10
Стерлинг
7
Сака
5
Стоунз
17
Грилиш
17
Грилиш
5
Стоунз
7
Фоден
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
7
Фоден
7
Дембеле
7
Коман
7
Коман
7
Дембеле
Остались в запасе
Англия
Франция
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
22
Ник Поуп
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Калвин Филлипс
ОП
24
Конор Галлахер
ЦП
19
Джеймс Мэддисон
АП
24
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
15
Ибраима Конате
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Жордан Верету
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
22
Ник Поуп
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Калвин Филлипс
ОП
24
Конор Галлахер
ЦП
19
Джеймс Мэддисон
АП
24
Каллум Уилсон
ЦФ
Остались в запасе
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
15
Ибраима Конате
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Жордан Верету
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Англия - Франция
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Аль Бейт
Где смотреть матч:
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