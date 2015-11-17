Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Англия - Франция
Англия - Франция: обзор матча 17 ноября 2015
Англия
17.11.2015, вторник, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Франция
39'
Д. Алли
48'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Англия - Франция
Замена
Ф. Джонс
️️️️
Д. Алли
87'
82'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
М. Шнейдерлен
Замена
Р. Бертранд
️️️️
Г. Кейн
80'
Замена
Д. Шелви
️️️️
Р. Баркли
79'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Р. Стерлинг
69'
67'
Замена
А. Гризманн
️️️️
А. Марсьяль
56'
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Жиньяк
55'
Замена
Л. Диарра
️️️️
Й. Кабай
ГОЛ! 2:0!
У. Руни
Пас отдал
Р. Стерлинг
48'
46'
Замена
П. Погба
️️️️
Б. Матюиди
Замена
Д. Батлэнд
️️️️
Д. Харт
46'
46'
Замена
К. Коман
️️️️
А. Бен Арфа
ГОЛ! 1:0!
Д. Алли
Пас отдал
У. Руни
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
19
Росс Баркли
ЦП
20
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
10
Уэйн Руни
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Франция
1
Уго Льорис
(К)
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
11
Антони Марсьяль
ЛВ
12
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Йоан Кабай
ОП
14
Блейз Матюиди
ЦП
20
Атем Бен Арфа
АП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Англия
23
Том Хитон
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
21
Райан Бертранд
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Джесси Лингард
ЛВ
19
Райан Мэйсон
ОП
4
Джонджо Шелви
ЦП
8
Адам Лаллана
АП
Франция
16
Стив Манданда
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
0
Лоик Перрен
ЦЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
6
Лассана Диарра
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Поль Погба
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Харт
15
Кэхилл
5
Стоунз
15
Дайер
14
Гиббс
12
Клайн
19
Баркли
10
Стерлинг
20
Алли
10
Руни
9
Кейн
4-2-1-2-1
1
Льорис
19
Санья
21
Косиельни
4
Варан
3
Динь
12
Шнейдерлен
6
Кабай
14
Матюиди
20
Бен Арфа
11
Марсьяль
10
Жиньяк
1
Харт
13
Батлэнд
13
Батлэнд
1
Харт
9
Кейн
21
Бертранд
21
Бертранд
9
Кейн
20
Алли
16
Джонс
16
Джонс
20
Алли
19
Баркли
4
Шелви
4
Шелви
19
Баркли
10
Стерлинг
8
Лаллана
8
Лаллана
10
Стерлинг
6
Кабай
6
Диарра
6
Диарра
6
Кабай
12
Шнейдерлен
17
Сиссоко
17
Сиссоко
12
Шнейдерлен
14
Матюиди
6
Погба
6
Погба
14
Матюиди
20
Бен Арфа
7
Коман
7
Коман
20
Бен Арфа
11
Марсьяль
7
Гризманн
7
Гризманн
11
Марсьяль
10
Жиньяк
9
Жиру
9
Жиру
10
Жиньяк
Остались в запасе
Англия
Франция
23
Том Хитон
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Райан Мэйсон
ОП
7
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
16
Стив Манданда
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
0
Лоик Перрен
ЦЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
23
Том Хитон
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Райан Мэйсон
ОП
7
Джесси Лингард
ЛВ
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
0
Лоик Перрен
ЦЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Англия - Франция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
Новости команд
Все
Англия
Франция
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
14:28
4
Все участники плей-офф Лиги наций
00:56
1
Игроки Франции не стали слушать Зидана после матча
16 ноября
2
Раскрыт соперник Инфантино на выборах президента ФИФА
16 ноября
8
Впервые в истории французский футболист достиг 1000 матчей за карьеру
16 ноября
3
Все участники плей-офф Лиги наций
00:56
1
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Кейн повторил рекорд сборной Англии 78-летней давности
16 ноября
1
Тренер Испании де ла Фуэнте высказался о первом поражении сборной за 44 матча
16 ноября
2
Тухель прокомментировал победу Англии над Испанией в Лиге наций
16 ноября
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
14:28
4
Все участники плей-офф Лиги наций
00:56
1
Игроки Франции не стали слушать Зидана после матча
16 ноября
2
Раскрыт соперник Инфантино на выборах президента ФИФА
16 ноября
8
Впервые в истории французский футболист достиг 1000 матчей за карьеру
16 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+