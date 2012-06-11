Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Франция - Англия
Франция - Англия: обзор матча 11 июня 2012
Франция
11.06.2012, понедельник, 20:00
Чемпионат Европы, группа D, 1 тур
1 : 1
Завершен
Англия
39'
С. Насри
30'
Д. Лескотт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Англия
+1
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
М. Мартен
️️️️
Ф. Малуда
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
А. Диарра
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
С. Паркер
Замена
Д. Дефо
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
Желтая карточка
Э. Янг
ГОЛ! 1:1!
С. Насри
Пас отдал
Ф. Рибери
Желтая карточка
А. Окслэд-Чемберлен
ГОЛ! 0:1!
Д. Лескотт
Пас отдал
С. Джеррард
Травма
Д. Уэлбек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
(К)
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
0
Матье Дебюши
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
18
Алу Диарра
ОП
15
Флоран Малуда
ЦП
6
Йоан Кабай
ЦП
11
Самир Насри
ПВ
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Англия
1
Джо Харт
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛЗ
6
Джон Терри
ЦЗ
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
4
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
17
Скотт Паркер
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Франция
16
Стив Манданда
ВР
23
Седрик Каррассо
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
17
Янн М'Вила
ОП
14
Блейз Матюиди
ЦП
19
Марвин Мартен
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
20
Атем Бен Арфа
АП
14
Жереми Менез
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Англия
23
Роберт Грин
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
14
Тео Уолкотт
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Льорис
3
Эвра
5
Мексес
17
Рами
0
Дебюши
18
Диарра
15
Малуда
6
Кабай
7
Рибери
11
Насри
19
Бензема
3-2-4-1
1
Харт
18
Янг
6
Терри
5
Лескотт
2
Джонсон
3
Коул
4
Джеррард
17
Паркер
4
Милнер
11
Окслэд-Чемберлен
14
Уэлбек
15
Малуда
19
Мартен
19
Мартен
15
Малуда
18
Диарра
20
Бен Арфа
20
Бен Арфа
18
Диарра
17
Паркер
8
Хендерсон
8
Хендерсон
17
Паркер
14
Уэлбек
14
Уолкотт
14
Уолкотт
14
Уэлбек
11
Окслэд-Чемберлен
9
Дефо
9
Дефо
11
Окслэд-Чемберлен
Остались в запасе
Франция
Англия
16
Стив Манданда
ВР
23
Седрик Каррассо
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
17
Янн М'Вила
ОП
14
Блейз Матюиди
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
14
Жереми Менез
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
23
Роберт Грин
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
23
Седрик Каррассо
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
17
Янн М'Вила
ОП
14
Блейз Матюиди
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
14
Жереми Менез
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Остались в запасе
23
Роберт Грин
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Франция - Англия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Помощники судьи:
Ренато Фаверани
Андреа Стефани
Дополнительные помощники:
Джанлука Рокки
Паоло Тальявенто
Резервный судья:
Павел Краловец (Чехия)
Стадион:
Донбасс-Арена
Где смотреть матч:
"Россия 1" 19:55 (прямая) "Спорт 1" 19:00 (прямая)
Новости команд
Все
Франция
Англия
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
00:55
2
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
00:41
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
Вчера, 23:03
3
Италия – Франция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
Англия – Хорватия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
00:41
Италия – Франция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
Вчера, 16:36
1
Матерацци заявил, что мог умереть от удара Зидана в финале ЧМ-2006
Вчера, 13:38
1
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
11 ноября
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
00:55
2
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
00:41
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
Вчера, 23:03
3
Англия – Хорватия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+