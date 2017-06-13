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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Франция - Англия
Франция - Англия: обзор матча 13 июня 2017
Франция
13.06.2017, вторник, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные, 1 тур
3 : 2
Завершен
Англия
22'
С. Умтити
43'
Д. Сидибе
78'
У. Дембеле
9'
Г. Кейн
48'
Г. Кейн (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Англия
Замена
К. Жалле
️️️️
У. Дембеле
89'
82'
Замена
А. Крессуэлл
️️️️
Ф. Джонс
ГОЛ! 3:2!
У. Дембеле
Пас отдал
К. Мбаппе
78'
76'
Замена
А. Лаллана
️️️️
К. Триппьер
73'
Желтая карточка
Д. Алли
62'
Желтая карточка
Д. Стоунз
Замена
Л. Косиельни
️️️️
О. Жиру
52'
48'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Г. Кейн
Красная карточка
Р. Варан
47'
46'
Замена
К. Уокер
️️️️
Р. Бертранд
46'
Замена
Д. Батлэнд
️️️️
Т. Хитон
ГОЛ! 2:1!
Д. Сидибе
43'
ГОЛ! 1:1!
С. Умтити
22'
Замена
Л. Динь
️️️️
Б. Менди
21'
Травма
Б. Менди
20'
9'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Р. Бертранд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
22
Бенжамин Менди
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Поль Погба
ЦП
8
Тома Лемар
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Англия
23
Том Хитон
ВР
21
Райан Бертранд
ЛАЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Деле Алли
ЛФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Франция
16
Бенуа Костиль
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Кристоф Жалле
ПЗ
14
Блейз Матюиди
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
12
Корентен Толиссо
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
8
Димитри Пайет
АП
8
Флориан Товен
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
0
Александр Ляказетт
ЦФ
Англия
13
Фрэйзер Форстер
ВР
1
Джо Харт
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
0
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
0
Бен Гибсон
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Джесси Лингард
ЛВ
0
Джейк Ливермор
ОП
8
Адам Лаллана
АП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Льорис
22
Менди
4
Варан
5
Умтити
19
Сидибе
13
Канте
6
Погба
8
Лемар
7
Дембеле
10
Мбаппе
9
Жиру
3-3-1-1-2
23
Хитон
16
Джонс
15
Кэхилл
5
Стоунз
12
Триппьер
15
Дайер
21
Бертранд
11
Окслэд-Чемберлен
10
Стерлинг
9
Кейн
20
Алли
22
Менди
3
Динь
3
Динь
22
Менди
9
Жиру
21
Косиельни
21
Косиельни
9
Жиру
7
Дембеле
2
Жалле
2
Жалле
7
Дембеле
23
Хитон
13
Батлэнд
13
Батлэнд
23
Хитон
16
Джонс
0
Крессуэлл
0
Крессуэлл
16
Джонс
21
Бертранд
2
Уокер
2
Уокер
21
Бертранд
12
Триппьер
8
Лаллана
8
Лаллана
12
Триппьер
Остались в запасе
Франция
Англия
8
Димитри Пайет
АП
16
Бенуа Костиль
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
14
Блейз Матюиди
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
12
Корентен Толиссо
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
8
Флориан Товен
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
0
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
13
Фрэйзер Форстер
ВР
1
Джо Харт
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
0
Бен Гибсон
ЦЗ
0
Джейк Ливермор
ОП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Джесси Лингард
ЛВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
8
Димитри Пайет
АП
16
Бенуа Костиль
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
14
Блейз Матюиди
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
12
Корентен Толиссо
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
8
Флориан Товен
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
0
Александр Ляказетт
ЦФ
Остались в запасе
13
Фрэйзер Форстер
ВР
1
Джо Харт
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
0
Бен Гибсон
ЦЗ
0
Джейк Ливермор
ОП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Джесси Лингард
ЛВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Франция - Англия
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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