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«Зенит» – «Спартак»: кто победит в матче финала Суперкубка России 2026

17 июля 2026 9:00
Зенит - Спартак
18 июл. 2026, суббота 19:30 | Суперкубок России, Финал
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Зенита»
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Финал Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 18 июля 2026 года на стадионе «Совкомбанк Арена». Действующий чемпион страны подходит к матчу в отличной форме, имея впечатляющую атакующую статистику в товарищеских матчах, тогда как обладатель Кубка России выглядит скромнее и реже забивает. Сможет ли «Спартак» преподнести сюрприз и завоевать первый трофей сезона, или «Зенит» подтвердит статус фаворита и начнет сезон с победы?

Кто победит в матче

«Зенит» демонстрирует впечатляющую форму: 11 голов в пяти последних товарищеских матчах (в среднем 2,2 за игру) при всего четырех пропущенных (0,8). Команда уверенно обыграла «Црвену Звезду» (3:1) и «Нефтчи Фергана» (4:1), а также сыграла вничью с «Динамо Махачкала» (1:1) и «Химнасией Ла-Плата» (1:1). Питерцы стабильно забивают и редко пропускают, а в очных встречах со «Спартаком» имеют преимущество – за последние пять матчей они одержали две победы, две ничьи и одно поражение, включая победу 2:0 в последнем официальном матче чемпионата. Домашняя поддержка в Калининграде (матч проходит на нейтральном поле, но «Зенит» традиционно имеет мощную поддержку) и более сбалансированная игра делают их явными фаворитами.

«Спартак» подходит к игре с более скромной статистикой: пять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,0 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда одержала победы над «Крыльями Советов» (3:2) и «Спартаком Кострома» (1:0), но уступила «Локомотиву» (0:2) и сыграла вничью с «Рубином» (0:0). Красно-белые редко забивают больше одного гола за матч, а в очных встречах с «Зенитом» у них нет явного преимущества. Однако в Кубке России 2026 года «Спартак» сумел обыграть «Зенит» по пенальти (0:0, 7:6), что дает им психологический козырь, но в основное время команды редко побеждают друг друга.

Итоговый вывод: «Зенит» имеет преимущество в атакующей мощи и надежности обороны, тогда как «Спартак» уступает в результативности и стабильности. Учитывая разницу в классе и текущую форму, победа «Зенита» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Зенита».

Форма и история личных встреч

«Зенит» забивает в среднем 2,2 гола за матч и пропускает менее одного, тогда как «Спартак» забивает всего один гол и пропускает столько же. В очных встречах «Зенит» имеет преимущество – две победы, две ничьи и одно поражение в последних пяти матчах, включая победу 2:0 в последнем официальном матче чемпионата. Это дает питерцам психологическое преимущество перед финалом Суперкубка.

Личные встречи
40% (30)
31% (23)
29% (22)
122
Забитых мячей
98
1.63
В среднем за матч
1.31
7:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  7:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Зенит
0 : 0
08.04.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Зенит
2 : 0
14.03.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Спартак
2 : 2
16.08.2025
Зенит
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Спартак
2 : 1
16.03.2025
Зенит
Зимний кубок РПЛ, Финал
Зенит
3 : 0
11.02.2025
Спартак
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит
0 : 0
24.08.2024
Спартак
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
Зенит
0 : 0
17.04.2024
Спартак
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
Спартак
1 : 2
03.04.2024
Зенит
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
0 : 0
02.03.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Спартак
1 : 3
20.08.2023
Зенит
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Зенит
3 : 2
07.05.2023
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
0 : 0
27.11.2022
Спартак
Россия. Кубок, 3 тур
Спартак
3 : 0
29.09.2022
Зенит
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак
1 : 2
04.09.2022
Зенит
Суперкубок России, Финал
Зенит
4 : 0
09.07.2022
Спартак
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
1 : 1
15.05.2022
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
7 : 1
24.10.2021
Спартак
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
3 : 1
16.12.2020
Спартак
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак
1 : 1
03.10.2020
Зенит
Россия. Кубок, 1/2 финала
Зенит
2 : 1
19.07.2020
Спартак
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Зенит
1 : 0
01.12.2019
Спартак
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак
0 : 1
01.09.2019
Зенит
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Спартак
1 : 1
17.03.2019
Зенит
Кубок «Матч Премьер»,
Зенит
0 : 3
25.01.2019
Спартак
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит
0 : 0
02.09.2018
Спартак
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Спартак
3 : 1
27.11.2017
Зенит
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Зенит
5 : 1
06.08.2017
Спартак
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Спартак
2 : 1
16.04.2017
Зенит
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
4 : 2
02.10.2016
Спартак
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Зенит
5 : 2
16.04.2016
Спартак
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак
2 : 2
26.09.2015
Зенит
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Спартак
1 : 1
02.05.2015
Зенит
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
0 : 0
27.09.2014
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Спартак
4 : 2
10.11.2013
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Зенит
4 : 2
28.09.2013
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Спартак
2 : 4
30.11.2012
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Зенит
5 : 0
11.08.2012
Спартак
Россия. Премьер-лига, 43 тур
Зенит
2 : 3
06.05.2012
Спартак
Россия. Премьер-лига, 37 тур
Спартак
1 : 2
31.03.2012
Зенит
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Спартак
2 : 2
02.10.2011
Зенит
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 0
29.05.2011
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Спартак
1 : 0
27.10.2010
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Зенит
1 : 1
21.03.2010
Спартак
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Зенит
2 : 1
29.11.2009
Спартак
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак
1 : 1
15.03.2009
Зенит
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
1 : 3
22.11.2008
Зенит
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Зенит
0 : 0
16.03.2008
Спартак
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
3 : 1
21.07.2007
Зенит
Россия. Кубок, 1/4 финала
Спартак
1 : 1
18.04.2007
Зенит
Россия. Кубок, 1/4 финала
Зенит
1 : 2
04.04.2007
Спартак
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
1 : 3
31.03.2007
Спартак
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Спартак
1 : 0
14.10.2006
Зенит
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
1 : 4
30.04.2006
Спартак
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Спартак
1 : 1
16.10.2005
Зенит
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
1 : 1
11.06.2005
Спартак
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Зенит
2 : 0
21.08.2004
Спартак
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
0 : 3
01.05.2004
Зенит
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Зенит
2 : 1
19.09.2003
Спартак
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак
1 : 1
23.04.2003
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
0 : 1
30.07.2002
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
4 : 3
10.07.2002
Зенит
Чемпионат России, 29 тур
Спартак
3 : 1
27.10.2001
Зенит
Чемпионат России, 15 тур
Зенит
2 : 1
30.06.2001
Спартак
Чемпионат России, 28 тур
Зенит
1 : 2
29.10.2000
Спартак
Чемпионат России, 14 тур
Спартак
1 : 2
23.06.2000
Зенит
Чемпионат России, 18 тур
Спартак
4 : 1
28.07.1999
Зенит
Чемпионат России, 4 тур
Зенит
1 : 2
25.04.1999
Спартак
Чемпионат России, 16 тур
Спартак
0 : 0
15.07.1998
Зенит
Чемпионат России, 1 тур
Зенит
2 : 1
28.03.1998
Спартак
Чемпионат России, 25 тур
Спартак
2 : 0
30.08.1997
Зенит
Чемпионат России, 8 тур
Зенит
0 : 0
03.05.1997
Спартак
Чемпионат России, 34 тур
Зенит
1 : 2
03.11.1996
Спартак
Чемпионат России, 17 тур
Спартак
0 : 2
16.07.1996
Зенит
Чемпионат России. Первый этап, 17 тур
Спартак
4 : 0
29.07.1992
Зенит
Чемпионат России. Первый этап, 9 тур
Зенит
2 : 0
14.05.1992
Спартак
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Прогноз на победителя

«Зенит» находится в отличной форме, забивая почти 2,5 гола за матч и имея надежную оборону, тогда как «Спартак» редко забивает больше одного гола. Учитывая разницу в текущей форме и историю личных встреч, победа «Зенита» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Зенита» с коэффициентом 2,10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Финал Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 18 июля 2026 года на стадионе «Совкомбанк Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «Матч ТВ».

«Зенит» – «Спартак»: смотреть онлайн

2.10
Победа «Зенита»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Суперкубок России Спартак Зенит
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