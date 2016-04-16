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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Спартак
Зенит - Спартак: обзор матча 16 апреля 2016
Зенит
16.04.2016, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
5 : 2
Завершен
Спартак
15'
А. Витсель
46'
Халк
65'
А. Дзюба
73'
Маурисио
87'
Х. Гарсия
10'
И. Попов
21'
Д. Глушаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Спартак
Желтая карточка
Н. Ломбертс
90'
+3
89'
Желтая карточка
К. Промес
ГОЛ! 5:2!
Х. Гарсия
87'
Замена
Д. Кришито
️️️️
Маурисио
84'
81'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
И. Попов
80'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
А. Зотов
78'
Вторая желтая
Е. Макеев
ГОЛ! 4:2!
Маурисио
Пас отдал
А. Дзюба
73'
ГОЛ! 3:2!
А. Дзюба
Пас отдал
Халк
65'
Замена
Э. Гарай
️️️️
Л. Нету
59'
55'
Желтая карточка
А. Зотов
ГОЛ! 2:2!
Халк
Пас отдал
Маурисио
46'
Желтая карточка
Л. Нету
41'
Желтая карточка
Халк
36'
36'
Желтая карточка
С. Боккетти
35'
Желтая карточка
Е. Макеев
32'
Желтая карточка
Д. Глушаков
Замена
Х. Гарсия
️️️️
Данни
31'
Травма
Данни
29'
21'
ГОЛ! 1:2!
Д. Глушаков
Пас отдал
З. Луиш
ГОЛ! 1:1!
А. Витсель
15'
10'
ГОЛ! 0:1!
И. Попов
Пас отдал
З. Луиш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
8
Маурисио
ОП
10
Данни
(К)
ЦП
27
Аксель Витсель
ЦП
7
Халк
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ЦЗ
21
Александр Зотов
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
27
Ромуло
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Зенит
88
Максим Рудаков
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
4-1-4-1
12
Лодыгин
18
Жирков
6
Ломбертс
13
Нету
8
Смольников
8
Маурисио
27
Шатов
10
Данни
27
Витсель
7
Халк
22
Дзюба
3-3-2-1-1
32
Ребров
13
Гранат
16
Боккетти
18
Паршивлюк
34
Макеев
27
Ромуло
21
Зотов
88
Глушаков
71
Попов
10
Промес
29
Зе Луиш
13
Нету
24
Гарай
24
Гарай
13
Нету
8
Маурисио
4
Кришито
4
Кришито
8
Маурисио
10
Данни
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
10
Данни
71
Попов
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
71
Попов
21
Зотов
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
21
Зотов
Остались в запасе
Зенит
Спартак
88
Максим Рудаков
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Дмитрий Богаев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Дмитрий Богаев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Зенит - Спартак
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Владислав Назаров (Невинномысск)
Алексей Ширяев (Ставрополь)
Инспектор:
Станислав Сухина (Малаховка)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
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