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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Спартак
Зенит - Спартак: обзор матча 28 сентября 2013
Зенит
28.09.2013, суббота, 18:00
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
4 : 2
Завершен
Спартак
20'
А. Кержаков
68'
Халк
80'
О. Шатов
83'
Данни
28'
К. Чельстрем
69'
Ю. Мовсисян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Спартак
87'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
Ю. Мовсисян
Замена
А. Тимощук
️️️️
А. Кержаков
84'
ГОЛ! 4:2!
Данни
Пас отдал
Халк
83'
81'
Замена
П. Яковлев
️️️️
Э. МакГиди
ГОЛ! 3:2!
О. Шатов
Пас отдал
Данни
80'
Замена
К. Зырянов
️️️️
В. Файзулин
73'
70'
Замена
Кариока
️️️️
К. Чельстрем
69'
ГОЛ! 2:2!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
А. Озбилиз
ГОЛ! 2:1!
Халк
Пас отдал
Данни
68'
Замена
О. Шатов
️️️️
А. Аршавин
61'
59'
Желтая карточка
Ж. Карлос
52'
Желтая карточка
Е. Макеев
38'
Желтая карточка
Х. Мануэль Хурадо
28'
ГОЛ! 1:1!
К. Чельстрем
Пас отдал
Э. МакГиди
ГОЛ! 1:0!
А. Кержаков
Пас отдал
Халк
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
(К)
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
ЛВ
28
Аксель Витсель
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЦП
7
Халк
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
4
Ким Чельстрем
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
23
Арас Озбилиз
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Зенит
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
32
Артем Ребров
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
5
Кариока
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Лодыгин
14
Ансальди
15
Губочан
6
Ломбертс
8
Смольников
28
Витсель
20
Файзулин
28
Аршавин
10
Данни
7
Халк
11
Кержаков
4-1-2-2-1
30
Песьяков
34
Макеев
18
Паршивлюк
30
Карлос
23
Комбаров
4
Чельстрем
88
Глушаков
14
Хурадо
23
Озбилиз
46
МакГиди
14
Мовсисян
11
Кержаков
44
Тимощук
44
Тимощук
11
Кержаков
20
Файзулин
18
Зырянов
18
Зырянов
20
Файзулин
28
Аршавин
27
Шатов
27
Шатов
28
Аршавин
4
Чельстрем
5
Кариока
5
Кариока
4
Чельстрем
46
МакГиди
91
Яковлев
91
Яковлев
46
МакГиди
14
Мовсисян
88
Давыдов
88
Давыдов
14
Мовсисян
Остались в запасе
Зенит
Спартак
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Антон Митрюшкин
ВР
32
Артем Ребров
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
32
Артем Ребров
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Зенит - Спартак
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Первый канал" 17:55 (прямая) "Наш футбол" 17:50 (прямая)
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