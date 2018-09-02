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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Спартак
Зенит - Спартак: обзор матча 02 сентября 2018
Зенит
02.09.2018, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Спартак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Спартак
90'
+3
Желтая карточка
И. Попов
Замена
А. Заболотный
️️️️
Р. Мак
79'
79'
Замена
И. Попов
️️️️
Д. Глушаков
63'
Замена
А. Самедов
️️️️
П. Роша
54'
Желтая карточка
З. Луиш
Замена
Эрнани
️️️️
С. Дриусси
50'
Травма
С. Дриусси
50'
Желтая карточка
Б. Иванович
45'
44'
Желтая карточка
Н. Рассказов
35'
Желтая карточка
С. Боккетти
27'
Замена
Г. Джикия
️️️️
С. Жиго
21'
Травма
С. Жиго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛП
20
Фернандо
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Эрнани
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
94
Софьян Ханни
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
88
Александр Ташаев
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
4-1-1-3-1
99
Лунев
3
Набиуллин
13
Нету
20
Иванович
8
Смольников
5
Паредес
14
Кузяев
21
Мак
21
Ерохин
9
Дриусси
22
Дзюба
3-1-3-2-1
98
Максименко
2
Жиго
16
Боккетти
10
Мельгарехо
20
Фернандо
47
Зобнин
88
Глушаков
32
Роша
11
Ломовицкий
15
Рассказов
29
Зе Луиш
9
Дриусси
23
Эрнани
23
Эрнани
9
Дриусси
21
Мак
91
Заболотный
91
Заболотный
21
Мак
2
Жиго
14
Джикия
14
Джикия
2
Жиго
88
Глушаков
71
Попов
71
Попов
88
Глушаков
32
Роша
19
Самедов
19
Самедов
32
Роша
Остались в запасе
Зенит
Спартак
41
Михаил Кержаков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
94
Софьян Ханни
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
94
Софьян Ханни
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Зенит - Спартак
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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