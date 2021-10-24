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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Спартак
Зенит - Спартак: обзор матча 24 октября 2021
Зенит
24.10.2021, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
7 : 1
Завершен
Спартак
20'
С. Азмун
28'
Клаудиньо
36'
С. Азмун
45'
А. Мостовой
56'
А. Мостовой
80'
А. Дзюба (П)
88'
А. Ерохин
53'
К. Промес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Спартак
90'
+2
Желтая карточка
З. Бакаев
ГОЛ! 7:1!
А. Ерохин
Пас отдал
Д. Чистяков
88'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Клаудиньо
83'
Замена
К. Кравцов
️️️️
В. Барриос
83'
ГОЛ с пенальти! 6:1!
А. Дзюба
80'
79'
Вторая желтая
М. Кофрие
Замена
А. Сутормин
️️️️
А. Мостовой
76'
Замена
А. Дзюба
️️️️
Я. Ракицкий
75'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
73'
72'
Замена
З. Бакаев
️️️️
К. Промес
72'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
В. Мозес
65'
Желтая карточка
М. Кофрие
ГОЛ! 5:1!
А. Мостовой
Пас отдал
В. Караваев
56'
53'
ГОЛ! 4:1!
К. Промес
Пас отдал
А. Соболев
46'
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
Р. Зобнин
46'
Замена
М. Игнатов
️️️️
Д. Ларссон
ГОЛ! 4:0!
А. Мостовой
Пас отдал
В. Барриос
45'
ГОЛ! 3:0!
С. Азмун
Пас отдал
Я. Ракицкий
36'
ГОЛ! 2:0!
Клаудиньо
Пас отдал
Д. Круговой
28'
ГОЛ! 1:0!
С. Азмун
Пас отдал
Я. Ракицкий
20'
Замена
Д. Круговой
️️️️
Д. Сантос
13'
Травма
Д. Сантос
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
33
Станислав Крицюк
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛАЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
7
Зелимхан Бакаев
АП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
3-3-1-2-1
33
Крицюк
78
Чистяков
6
Ловрен
44
Ракицкий
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
15
Караваев
8
Вендел
77
Мостовой
33
Клаудиньо
20
Азмун
3-1-2-2-2
98
Максименко
14
Джикия
68
Литвинов
5
Кофрие
6
Айртон
11
Мозес
47
Зобнин
15
Рассказов
10
Промес
17
Ларссон
7
Соболев
5
Барриос
5
Кравцов
5
Кравцов
5
Барриос
3
Дуглас Сантос
3
Круговой
3
Круговой
3
Дуглас Сантос
77
Мостовой
11
Сутормин
11
Сутормин
77
Мостовой
33
Клаудиньо
21
Ерохин
21
Ерохин
33
Клаудиньо
44
Ракицкий
22
Дзюба
22
Дзюба
44
Ракицкий
11
Мозес
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
11
Мозес
47
Зобнин
20
Хендрикс
20
Хендрикс
47
Зобнин
10
Промес
7
Бакаев
7
Бакаев
10
Промес
17
Ларссон
8
Игнатов
8
Игнатов
17
Ларссон
Остались в запасе
Зенит
Спартак
1
Давид Бязров
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Руй Витория
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Руй Витория
Статистика матча Зенит - Спартак
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Владислав Назаров
Максим Ковалёв
Дополнительные помощники:
VAR - Алексей Сухой AVAR - Роман Усачев
Резервный судья:
Евгений Кукуляк
Инспектор:
Николай Левников
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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