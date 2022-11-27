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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Зенит - Спартак
Зенит - Спартак: обзор матча 27 ноября 2022
Зенит
27.11.2022, воскресенье, 16:00
Россия. Кубок, группа B, 6 тур
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Спартак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Спартак
ГОЛ!
З. Бакаев
4:2
Пенальти не реализован!
Д. Денисов
Пенальти не реализован!
Д. Сантос
ГОЛ!
Р. Литвинов
3:2
ГОЛ!
А. Мостовой
3:1
Пенальти не реализован!
А. Зиньковский
ГОЛ!
Г. Мантуан
2:1
ГОЛ!
Д. Хлусевич
1:1
ГОЛ!
Д. Кузяев
1:0
Красная карточка
Родригао
90'
+7
90'
+7
Красная карточка
А. Селихов
Красная карточка
Малком
90'
+7
Красная карточка
В. Барриос
90'
+7
90'
+7
Красная карточка
А. Соболев
90'
+7
Красная карточка
Ш. Николсон
Желтая карточка
В. Барриос
90'
+6
Замена
З. Бакаев
️️️️
Д. Чистяков
90'
+4
90'
+4
Замена
А. Зиньковский
️️️️
М. Рыбус
90'
+4
Замена
Д. Зорин
️️️️
Д. Пруцев
Желтая карточка
А. Ерохин
87'
86'
Желтая карточка
М. Рыбус
Замена
Г. Мантуан
️️️️
Малком
84'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Клаудиньо
84'
76'
Замена
Н. Рассказов
️️️️
Л. Классен
74'
Желтая карточка
Р. Зобнин
Желтая карточка
Д. Кузяев
74'
74'
Желтая карточка
Ш. Николсон
Желтая карточка
Родригао
74'
66'
Замена
Ш. Николсон
️️️️
А. Соболев
65'
Желтая карточка
Л. Классен
63'
Желтая карточка
Д. Пруцев
Замена
А. Мостовой
️️️️
В. Караваев
61'
60'
Желтая карточка
Г. Джикия
Замена
М. Кассьерра
️️️️
И. Сергеев
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
97
Иван
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
32
Леон Классен
ПАЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Зенит
95
Георгий Королев
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
21
Александр Ерохин
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Спартак
1
Антон Шитов
ВР
57
Александр Селихов
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
28
Даниил Зорин
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
4-1-2-2-1
97
Иван
3
Дуглас Сантос
5
Родригао
78
Чистяков
15
Караваев
5
Барриос
8
Вендел
14
Кузяев
33
Клаудиньо
10
Малком
33
Сергеев
3-3-2-1-1
98
Максименко
26
Хлусевич
68
Литвинов
14
Джикия
32
Классен
97
Денисов
31
Рыбус
47
Зобнин
25
Пруцев
10
Промес
7
Соболев
10
Малком
31
Мантуан
31
Мантуан
10
Малком
33
Клаудиньо
21
Ерохин
21
Ерохин
33
Клаудиньо
78
Чистяков
77
Бакаев
77
Бакаев
78
Чистяков
15
Караваев
77
Мостовой
77
Мостовой
15
Караваев
33
Сергеев
9
Кассьерра
9
Кассьерра
33
Сергеев
32
Классен
15
Рассказов
15
Рассказов
32
Классен
25
Пруцев
28
Зорин
28
Зорин
25
Пруцев
31
Рыбус
77
Зиньковский
77
Зиньковский
31
Рыбус
7
Соболев
11
Николсон
11
Николсон
7
Соболев
Остались в запасе
Зенит
Спартак
95
Георгий Королев
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
Главный тренер
Сергей Семак
1
Антон Шитов
ВР
57
Александр Селихов
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
17
Виталий Шитов
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
95
Георгий Королев
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
Остались в запасе
1
Антон Шитов
ВР
57
Александр Селихов
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
17
Виталий Шитов
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Зенит - Спартак
4
3
3
6
Красные карточки
3
3
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Максим Ковалев
Адлан Хатуев
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Сухой; AVAR – Максим Гаврилин
Резервный судья:
Константин Аверьянов
Инспектор:
Александр Гончар
Стадион:
Газпром Арена
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