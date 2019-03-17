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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Зенит
Спартак - Зенит: обзор матча 17 марта 2019
Спартак
17.03.2019, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
13'
Д. Глушаков
27'
В. Барриос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Зенит
90'
+1
Желтая карточка
В. Барриос
87'
Замена
М. Оздоев
️️️️
Э. Ригони
Желтая карточка
С. Ханни
86'
Замена
Н. Умяров
️️️️
Д. Глушаков
85'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Л. Мельгарехо
79'
74'
Замена
О. Шатов
️️️️
С. Азмун
Замена
М. Глушенков
️️️️
А. Ташаев
73'
Желтая карточка
Д. Глушаков
61'
Желтая карточка
Р. Зобнин
57'
56'
Замена
С. Дриусси
️️️️
К. Нобоа
55'
Желтая карточка
С. Азмун
45'
Желтая карточка
И. Смольников
Желтая карточка
Г. Джикия
34'
27'
ГОЛ! 1:1!
В. Барриос
ГОЛ! 1:0!
Д. Глушаков
Пас отдал
А. Ташаев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
94
Софьян Ханни
АП
10
Лоренцо Мельгарехо
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
23
Эрнани
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
3-3-3-1
57
Селихов
6
Айртон
2
Кутепов
14
Джикия
88
Глушаков
47
Зобнин
10
Мельгарехо
15
Рассказов
94
Ханни
88
Ташаев
4
Адриано
4-1-2-1-2
99
Лунев
8
Смольников
44
Ракицкий
20
Иванович
18
Жирков
5
Барриос
14
Кузяев
16
Нобоа
24
Ригони
22
Дзюба
20
Азмун
10
Мельгарехо
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
10
Мельгарехо
88
Глушаков
18
Умяров
18
Умяров
88
Глушаков
88
Ташаев
10
Глушенков
10
Глушенков
88
Ташаев
20
Азмун
27
Шатов
27
Шатов
20
Азмун
24
Ригони
21
Оздоев
21
Оздоев
24
Ригони
16
Нобоа
9
Дриусси
9
Дриусси
16
Нобоа
Остались в запасе
Спартак
Зенит
98
Александр Максименко
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Олег Кононов
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Эрнани
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Эрнани
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Спартак - Зенит
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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