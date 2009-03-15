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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Зенит
Спартак - Зенит: обзор матча 15 марта 2009
Спартак
15.03.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
3'
И. Саенко
17'
П. Погребняк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Зенит
Желтая карточка
В. Файзулин
Замена
Н. Баженов
️️️️
В. Быстров
Желтая карточка
И. Денисов
Желтая карточка
С. Паршивлюк
Желтая карточка
В. Быстров
Замена
К. Хуан Родригес
️️️️
Кариока
Замена
М. Штранцль
️️️️
Е. Макеев
17'
ГОЛ! 1:1!
П. Погребняк
ГОЛ! 1:0!
И. Саенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
1
Стипе Плетикоса
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
10
Иван Саенко
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
5
Кариока
ЦП
12
Алекс
АП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
15
Роман Широков
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
27
Игорь Денисов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
10
Данни
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
3
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
32
Никита Баженов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
3
Ким Дон Джин
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Игорь Семшов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
4-4-1-1
1
Плетикоса
34
Макеев
30
Фатхи
25
Йиранек
18
Паршивлюк
10
Саенко
34
Сабитов
5
Кариока
34
Быстров
12
Алекс
11
Веллитон
4-1-4-1
16
Малафеев
15
Широков
4
Крижанац
6
Мейра
25
Ширл
44
Тимощук
10
Данни
27
Денисов
18
Зырянов
20
Файзулин
88
Погребняк
5
Кариока
3
Родригес
3
Родригес
5
Кариока
34
Макеев
39
Штранцль
39
Штранцль
34
Макеев
34
Быстров
32
Баженов
32
Баженов
34
Быстров
Остались в запасе
Спартак
Зенит
35
Сослан Джанаев
ВР
8
Александр Павленко
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
0
Камил Чонтофальски
ВР
3
Ким Дон Джин
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Игорь Семшов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
8
Александр Павленко
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Остались в запасе
0
Камил Чонтофальски
ВР
3
Ким Дон Джин
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Игорь Семшов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Спартак - Зенит
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
О. Целовальников (Астрахань)
С. Пантелеев (Тула)
Делегат:
А. Будогосский (Москва)
Стадион:
Лужники
Посещаемость:
50000 из 89318 зрителей (55%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:50 (прямая); "Первый" 14:00 (прямая)
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