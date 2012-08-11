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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Спартак
Зенит - Спартак: обзор матча 11 августа 2012
Зенит
11.08.2012, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
5 : 0
Завершен
Спартак
15'
М. Канунников
52'
В. Быстров
61'
Р. Широков
67'
В. Файзулин
88'
В. Файзулин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Спартак
90'
+2
Желтая карточка
Веллитон
ГОЛ! 5:0!
В. Файзулин
Пас отдал
В. Быстров
88'
83'
Желтая карточка
М. Сухи
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
М. Канунников
83'
78'
Замена
П. Яковлев
️️️️
С. Гатагов
76'
Травма
С. Гатагов
72'
Желтая карточка
Е. Макеев
72'
Замена
Веллитон
️️️️
Кариока
Замена
К. Зырянов
️️️️
С. Семак
70'
Травма
С. Семак
68'
67'
Замена
Джано
️️️️
А. Дзюба
ГОЛ! 4:0!
В. Файзулин
Пас отдал
И. Денисов
67'
Желтая карточка
В. Быстров
63'
63'
Красная карточка
Э. МакГиди
ГОЛ! 3:0!
Р. Широков
Пас отдал
Д. Кришито
61'
60'
Пенальти не реализован!
Д. Билялетдинов
58'
Желтая карточка
Э. Эменике
Замена
Б. Алвеш
️️️️
А. Лукович
58'
55'
Желтая карточка
С. Гатагов
ГОЛ! 2:0!
В. Быстров
Пас отдал
Д. Кришито
52'
50'
Желтая карточка
Д. Де Зеув
Желтая карточка
В. Файзулин
29'
ГОЛ! 1:0!
М. Канунников
Пас отдал
В. Файзулин
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
(К)
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЛП
15
Роман Широков
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Спартак
31
Андрей Дикань
(К)
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛАЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
5
Кариока
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
14
Динияр Билялетдинов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
39
Ари
ЦФ
11
Веллитон
ЦФ
4-5-1
16
Малафеев
3
Лукович
4
Кришито
15
Губочан
22
Анюков
20
Файзулин
15
Широков
37
Семак
27
Денисов
34
Быстров
99
Канунников
3-1-3-1-2
31
Дикань
34
Макеев
17
Сухи
2
Пареха
77
Гатагов
14
Билялетдинов
6
Де Зеув
5
Кариока
46
МакГиди
10
Эменике
22
Дзюба
3
Лукович
22
Алвеш
22
Алвеш
3
Лукович
37
Семак
18
Зырянов
18
Зырянов
37
Семак
99
Канунников
19
Джорджевич
19
Джорджевич
99
Канунников
22
Дзюба
7
Джано
7
Джано
22
Дзюба
77
Гатагов
91
Яковлев
91
Яковлев
77
Гатагов
5
Кариока
11
Веллитон
11
Веллитон
5
Кариока
Остались в запасе
Зенит
Спартак
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Зенит - Спартак
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Олег Целовальников (Астрахань)
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:00 (прямая) "СПОРТ ПЛЮС" 13:00 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
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