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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Зенит
Спартак - Зенит: обзор матча 30 ноября 2012
Спартак
30.11.2012, пятница, 20:30
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
2 : 4
Завершен
Зенит
26'
А. Дзюба
81'
Э. Эменике
21'
Халк
41'
А. Витсель
71'
А. Витсель
78'
Р. Широков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Зенит
Желтая карточка
Э. Эменике
90'
+4
Красная карточка
Х. Мануэль Инсаурральде
90'
+3
Желтая карточка
Кариока
90'
83'
Замена
К. Зырянов
️️️️
Р. Широков
82'
Желтая карточка
Р. Широков
ГОЛ! 2:4!
Э. Эменике
Пас отдал
Э. МакГиди
81'
78'
ГОЛ! 1:4!
Р. Широков
Замена
Х. Мануэль Инсаурральде
️️️️
К. Чельстрем
72'
71'
ГОЛ! 1:3!
А. Витсель
Пас отдал
Т. Губочан
Вторая желтая
Н. Пареха
69'
Замена
Э. МакГиди
️️️️
Джано
66'
65'
Замена
А. Кержаков
️️️️
Халк
Желтая карточка
Н. Пареха
64'
Желтая карточка
К. Комбаров
44'
41'
ГОЛ! 1:2!
А. Витсель
Пас отдал
Данни
32'
Замена
В. Быстров
️️️️
В. Файзулин
ГОЛ! 1:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Д. Комбаров
26'
21'
ГОЛ! 0:1!
Халк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
7
Джано
ЛВ
5
Кариока
ОП
4
Ким Чельстрем
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ПВ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
10
Данни
(К)
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
20
Виктор Файзулин
ПВ
7
Халк
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Спартак
42
Сергей Чернышук
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Деми Де Зеув
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
4-2-2-2
31
Дикань
23
Комбаров
2
Пареха
17
Сухи
9
Комбаров
5
Кариока
4
Чельстрем
7
Джано
14
Хурадо
22
Дзюба
10
Эменике
4-1-2-2-1
16
Малафеев
55
Янбаев
22
Алвеш
6
Ломбертс
15
Губочан
27
Денисов
28
Витсель
15
Широков
20
Файзулин
10
Данни
7
Халк
4
Чельстрем
2
Инсаурральде
2
Инсаурральде
4
Чельстрем
7
Джано
46
МакГиди
46
МакГиди
7
Джано
15
Широков
18
Зырянов
18
Зырянов
15
Широков
20
Файзулин
34
Быстров
34
Быстров
20
Файзулин
7
Халк
11
Кержаков
11
Кержаков
7
Халк
Остались в запасе
Спартак
Зенит
42
Сергей Чернышук
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
23
Егор Бабурин
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
37
Сергей Семак
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
42
Сергей Чернышук
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
37
Сергей Семак
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Спартак - Зенит
4
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин (Москва)
Алексей Харламов (Тюмень)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:15 "HD Спорт" 20:15 (прямая)
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