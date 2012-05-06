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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Спартак
Зенит - Спартак: обзор матча 06 мая 2012
Зенит
06.05.2012, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, группа A, 43 тур
2 : 3
Завершен
Спартак
23'
А. Кержаков
82'
С. Семак (П)
70'
Д. Билялетдинов
84'
Э. Эменике
89'
Кариока
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Спартак
+3
Замена
А. Зотов
️️️️
Э. МакГиди
Желтая карточка
Р. Широков
+2
ГОЛ! 2:3!
Кариока
Пас отдал
А. Дзюба
Замена
М. Канунников
️️️️
К. Зырянов
Красная карточка
Э. Эменике
ГОЛ! 2:2!
Э. Эменике
Желтая карточка
А. Ребров
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Семак
Желтая карточка
Д. Комбаров
ГОЛ! 1:1!
Д. Билялетдинов
Замена
В. Файзулин
️️️️
А. Аршавин
Травма
А. Анюков
Желтая карточка
А. Аршавин
Замена
Кариока
️️️️
Ари
Желтая карточка
Э. Эменике
Желтая карточка
Э. МакГиди
Замена
С. Семак
️️️️
В. Быстров
Желтая карточка
Д. Кришито
ГОЛ! 1:0!
А. Кержаков
Пас отдал
Д. Кришито
Желтая карточка
К. Комбаров
15'
Травма
Э. Эменике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
(К)
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
15
Роман Широков
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
14
Динияр Билялетдинов
ЦП
22
Артем Дзюба
(К)
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
5
Кариока
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
4-1-2-2-1
16
Малафеев
4
Кришито
6
Ломбертс
15
Губочан
22
Анюков
27
Денисов
15
Широков
18
Зырянов
28
Аршавин
34
Быстров
11
Кержаков
3-2-1-1-3
32
Ребров
92
Брызгалов
17
Сухи
80
Родри
9
Комбаров
23
Комбаров
14
Билялетдинов
46
МакГиди
39
Ари
10
Эменике
22
Дзюба
28
Аршавин
20
Файзулин
20
Файзулин
28
Аршавин
34
Быстров
37
Семак
37
Семак
34
Быстров
18
Зырянов
99
Канунников
99
Канунников
18
Зырянов
39
Ари
5
Кариока
5
Кариока
39
Ари
46
МакГиди
21
Зотов
21
Зотов
46
МакГиди
Остались в запасе
Зенит
Спартак
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
12
Николай Заболотный
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Зенит - Спартак
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Россия-2" 15:25 (прямая) "СПОРТ ПЛЮС" 15:50 (прямая) "HD Спорт" 15:50 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 15:55 (прямая)
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