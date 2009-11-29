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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Спартак
Зенит - Спартак: обзор матча 29 ноября 2009
Зенит
29.11.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Спартак
45+2'
К. Зырянов
49'
Н. Ломбертс
82'
М. Фатхи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Спартак
+1
Желтая карточка
Алекс
Замена
Р. Широков
️️️️
В. Быстров
Желтая карточка
М. Фатхи
ГОЛ! 2:1!
М. Фатхи
Пас отдал
Е. Макеев
Замена
М. Фатхи
️️️️
Д. Бояринцев
Замена
В. Файзулин
️️️️
И. Семшов
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
Р. Сабитов
Желтая карточка
И. Денисов
Замена
Н. Баженов
️️️️
К. Овусу-Абейе
ГОЛ! 2:0!
Н. Ломбертс
Пас отдал
И. Семшов
Замена
М. Кежман
️️️️
Ф. Текке
ГОЛ! 1:0!
К. Зырянов
+2
Желтая карточка
А. Анюков
+1
Вторая желтая
С. Хусти
Желтая карточка
Д. Бояринцев
Желтая карточка
В. Быстров
Желтая карточка
С. Хусти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
27
Игорь Денисов
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
9
Саболч Хусти
ЛФ
33
Фатих Текке
ЦФ
34
Владимир Быстров
РФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
7
Денис Бояринцев
ЛВ
80
Ибсон
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
12
Алекс
АП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Родионов
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
15
Роман Широков
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
99
Матея Кежман
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
39
Сергей Ковальчук
ЦП
5
Кариока
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
4-3-3
16
Малафеев
25
Ширл
6
Ломбертс
15
Губочан
22
Анюков
27
Денисов
20
Семшов
18
Зырянов
9
Хусти
33
Текке
34
Быстров
4-2-3-1
35
Джанаев
18
Паршивлюк
39
Штранцль
25
Йиранек
34
Макеев
80
Ибсон
34
Сабитов
0
Овусу-Абейе
12
Алекс
7
Бояринцев
11
Веллитон
34
Быстров
15
Широков
15
Широков
34
Быстров
20
Семшов
20
Файзулин
20
Файзулин
20
Семшов
33
Текке
99
Кежман
99
Кежман
33
Текке
7
Бояринцев
30
Фатхи
30
Фатхи
7
Бояринцев
0
Овусу-Абейе
32
Баженов
32
Баженов
0
Овусу-Абейе
34
Сабитов
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
34
Сабитов
Остались в запасе
Зенит
Спартак
0
Камил Чонтофальски
ВР
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
39
Сергей Ковальчук
ЦП
5
Кариока
ЦП
Главный тренер
Сергей Родионов
Остались в запасе
0
Камил Чонтофальски
ВР
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
39
Сергей Ковальчук
ЦП
5
Кариока
ЦП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Сергей Родионов
Статистика матча Зенит - Спартак
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
О. Целовальников (Астрахань)
С. Пантелеев (Тула)
Резервный судья:
А. Резников (Ярославль)
Делегат:
Ю. Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 13:50 (прямая); "Первый" 14:00 (прямая)
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