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    Квинси Овусу-Абейе

    Имя Квинси
    Фамилия Овусу-Абейе
    Состав Без клуба
    Родной город Амстердам
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 187
    Вес 81
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