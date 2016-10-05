Козлов: «Овусу-Абейе по потенциалу является самым сильным игроком в «Спартаке» за все время»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов назвал Квинси Овусу-Абейе самым сильным легионером «красно-белых» за всю историю.

«Наибольшее впечатление из основной команды «Спартака» на меня произвел другой Квинси – Овусу-Абейе, тот, что из лондонского «Арсенала». У него были феноменальные качества. По потенциалу, по тому, как бежал, обыгрывал, возможно, это самый сильный игрок в «Спартаке» за все время.

Не скажу, что за последние 10 лет Промес – самый сильный игрок «Спартака». Хотя, безусловно, сейчас он лидер, тащит команду. Но я говорю о своих впечатлениях от совместных тренировок. Я видел, что делали с мячом игроки, которых я назвал», – заявил Козлов.