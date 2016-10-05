Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Козлов: «Овусу-Абейе по потенциалу является самым сильным игроком в «Спартаке» за все время»

Козлов: «Овусу-Абейе по потенциалу является самым сильным игроком в «Спартаке» за все время»

5 октября 2016, 16:20
6

Бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов назвал Квинси Овусу-Абейе самым сильным легионером «красно-белых» за всю историю.

«Наибольшее впечатление из основной команды «Спартака» на меня произвел другой Квинси – Овусу-Абейе, тот, что из лондонского «Арсенала». У него были феноменальные качества. По потенциалу, по тому, как бежал, обыгрывал, возможно, это самый сильный игрок в «Спартаке» за все время.

Не скажу, что за последние 10 лет Промес – самый сильный игрок «Спартака». Хотя, безусловно, сейчас он лидер, тащит команду. Но я говорю о своих впечатлениях от совместных тренировок. Я видел, что делали с мячом игроки, которых я назвал», – заявил Козлов.

Источник: «Советский спорт»
Овусу-Абейе Квинси
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Стаz
1475674579
Ни че не понял?
Ответить
Тraumtanzеr
1475675374
Обуйся-оденься сам себя угробил.Ленивый был.
Ответить
АртурZaСМ
1475675780
Я не понял кто этот Козлов? и чего он добился? чтобы трепать языком и кого-то оценивать, делать какие-то выводы?
Ответить
Фан666
1475678834
Да великий Квинси за последние два годы сыграл 7 матчей за Боавишту и 4 матча за Нейменген голладский. Сгнил парень короче
Ответить
ivanthebest
1475686192
Одного талантам мало. Нужна голова и едрическая жажда пахать.
Ответить
Главные новости
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
23:06
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
22:54
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
22:24
1
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
22:10
1
Платини назвал Сафонова «решетом»
21:57
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
10
Все новости
Все новости
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
23:44
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
22:40
Платини назвал Сафонова «решетом»
21:57
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
21:25
Автогол Набабкина привел к вылету команды Басты из Кубка России
21:15
2
Сафонов – в старте «ПСЖ» на матч за Суперкубок УЕФА
20:55
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
10
Президент Аргентины обратился к Месси, потерявшему отца
20:20
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
1
«2DROTS» вышли в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, «БроукБойз» без Смолова вылетели
19:19
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
19:09
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
14
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
18:51
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
18:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+