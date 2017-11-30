Овусу-Абейе жалеет о переходе в «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Овусу-Абейе жалеет о своем переходе в столичный клуб из «Арсенала». По его словам, он пошел на этот трансфер из-за выгодных финансовых условий.

«В то время Венгер доверял мне, у «Арсенала» был невероятный состав. В сезоне, когда я ушел, «Арсенал» играл в Лиге чемпионов. И для меня, и для лондонцев предложение «Спартака» было финансово выгодным. У меня были амбиции, но зачастую ты думаешь о деньгах немного больше, чем должен.

Сейчас я понимаю это, но когда тебе 20 лет, и ты видишь кучу денег, то твои глаза загораются Жаль, что нельзя повернуть время вспять. Это позор», – рассказал Квинси Ghanaweb.

Овусу-Абейе выступал за «Спартак» с 2006 по 2010 год. За это время он провел 29 матчей, забив в них три гола.