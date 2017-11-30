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Овусу-Абейе жалеет о переходе в «Спартак»

30 ноября 2017, 10:14
48

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Овусу-Абейе жалеет о своем переходе в столичный клуб из «Арсенала». По его словам, он пошел на этот трансфер из-за выгодных финансовых условий.

«В то время Венгер доверял мне, у «Арсенала» был невероятный состав. В сезоне, когда я ушел, «Арсенал» играл в Лиге чемпионов. И для меня, и для лондонцев предложение «Спартака» было финансово выгодным. У меня были амбиции, но зачастую ты думаешь о деньгах немного больше, чем должен.

Сейчас я понимаю это, но когда тебе 20 лет, и ты видишь кучу денег, то твои глаза загораются Жаль, что нельзя повернуть время вспять. Это позор», – рассказал Квинси Ghanaweb.

Овусу-Абейе выступал за «Спартак» с 2006 по 2010 год. За это время он провел 29 матчей, забив в них три гола.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Овусу-Абейе Квинси
Комментарии (48)
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piligrim1986
1512026405
мы тоже не в восторге
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ItalianFootball
1512026832
У твоего соотечественника лучше получается нынче
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odin1973
1512027101
Играл бы нормально может и жалеть не пришлось бы.
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Полная Канистра
1512028919
СЕЙЧАС Я ВИЖУ НЕ КУЧУ ДЕНЕГ А ЧТО ТО ДРУГОЕ не надо было жадничать и бежать за большими бабками Сейчас поди сидит у разбитого корыта и СПАРТАК вспомнил.. все было в твоих руках и ногах играть надо было
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fadda
1512029262
Помню этого клоуна.Он как кроме быстро бегать ничего и не умел. Это скорее Спартаку нужно жалеть,что потратили деньги на такого игрочишку. А он так и нигде после не играл,так же метался из команды в команду.А это говорит о нём многое.
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OfaZavr
1512033727
Ну а после Спартака кто тебе мешал проявить себя, сам хреновый игрочишка что даже средние клубы избавляются и свободным агентом приходиться быть. Арсен быстро бы понял какого уровня игрок и в Асенале не оставил даже если бы в Спартак не перешел. Винить в такой ситуации стоит только себя.
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maygli
1512033969
Вот трепло-то. Любитель халявы. Из Аякса (в 16 лет) его выгнали из-за плохого отношения к делу. Поиграл в молодёжном Арсенале неплохо, но как только заключил контракт с взрослой командой, всё начал халявничать в результате всё больше и больше просиживал в запасе, в основе закрепиться уже не светило, стал искать куда бы податься и тут подвернулся Спартак возглавляемый Старковым. Кто-нибудь помнит этого Овусу?? :)) Вряд ли. Потому как он отыграв немного стал опять халявничать и всё чаще сидеть в запасе, поняв, что попали на бабки Спартак ищет куда бы его сплавить (контракт на 3 года). Ура!!! Сельта (из Сегунды) взяла его в аренду. Так по арендам в разных командах, опускаясь всё ниже, дотянули контракт продали за сколькупят и забыли, как кошмарный сон. Нигде он больше пол сезона не задерживался , последние попали греки, которые досрочно разорвали с ним контакт заплатив до конца сезона, только бы его больше не видеть. :)))
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maygli
1512034934
Этой новости сто лет. Откель "Бомбардир" её вытащил? И он не играл, а числился в Спартаке с 2006 по 2010 г.
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Filllllll
1512039052
Помню его, бегал быстро. Было дело, бежит с мячом, всех соперников обогнал раза в два, но подбегая к воротам, замечал, что мяч потерял уже,причём давно.
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Алекc
1512041757
Играть надо было, а то начинают потом языком чесать
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