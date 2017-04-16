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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Зенит
Спартак - Зенит: обзор матча 16 апреля 2017
Спартак
16.04.2017, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Зенит
22'
К. Промес
80'
А. Самедов
66'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Зенит
89'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
Жулиано
Желтая карточка
К. Промес
85'
ГОЛ! 2:1!
А. Самедов
Пас отдал
К. Промес
80'
79'
Замена
Маурисио
️️️️
А. Юсупов
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
И. Попов
74'
66'
ГОЛ! 1:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Д. Кришито
Замена
А. Самедов
️️️️
Джано
61'
46'
Замена
О. Шатов
️️️️
Эрнани
ГОЛ! 1:0!
К. Промес
Пас отдал
Д. Глушаков
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
7
Джано
АП
71
Ивелин Попов
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
ЛВ
23
Эрнани
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
20
Жулиано
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
8
Маурисио
ОП
6
Хави Гарсия
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
89
Йоан Молло
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
4-1-2-2-1
32
Ребров
23
Комбаров
14
Джикия
35
Таски
38
Ещенко
20
Фернандо
47
Зобнин
88
Глушаков
10
Промес
7
Джано
71
Попов
4-2-2-2
99
Лунев
8
Смольников
13
Нету
20
Иванович
4
Кришито
23
Эрнани
4
Юсупов
20
Жулиано
10
Данни
9
Кокорин
22
Дзюба
71
Попов
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
71
Попов
7
Джано
19
Самедов
19
Самедов
7
Джано
4
Юсупов
8
Маурисио
8
Маурисио
4
Юсупов
23
Эрнани
27
Шатов
27
Шатов
23
Эрнани
20
Жулиано
19
Джорджевич
19
Джорджевич
20
Жулиано
Остались в запасе
Спартак
Зенит
57
Александр Селихов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
89
Йоан Молло
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
89
Йоан Молло
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Спартак - Зенит
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Лукойл Арена
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