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Расписание матчей
Спартак - Зенит
Спартак - Зенит: обзор матча 18 апреля 2007
Спартак
18.04.2007, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
1 : 1
Завершен
Зенит
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Протокол Спартак - Зенит
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0
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Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
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28.10.2026
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2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
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18.10.2026
Рубин
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
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2 : 2
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25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
Е.Волнин (Владимир)
С.Пантелеев (Тула)
Стадион:
РЖД-Арена
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