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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Спартак
Зенит - Спартак: обзор матча 07 мая 2023
Зенит
07.05.2023, воскресенье, 18:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
3 : 2
Завершен
Спартак
13'
Клаудиньо
39'
А. Мостовой
90+1'
И. Сергеев
33'
Б. Кейта
85'
К. Промес (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Спартак
Желтая карточка
М. Кержаков
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
И. Сергеев
Пас отдал
Г. Мантуан
90'
+1
Замена
З. Бакаев
️️️️
Клаудиньо
90'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
Р. Ренан
87'
Замена
И. Сергеев
️️️️
М. Кассьерра
87'
Желтая карточка
Д. Чистяков
85'
85'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Промес
77'
Замена
Ш. Николсон
️️️️
А. Соболев
77'
Замена
Д. Хлусевич
️️️️
А. Зиньковский
75'
Красная карточка
А. Дуарте
64'
Замена
В. Мозес
️️️️
Б. Кейта
63'
Замена
П. Маслов
️️️️
Н. Чернов
Замена
Вендел
️️️️
А. Мостовой
62'
50'
Желтая карточка
Н. Чернов
Замена
Д. Чистяков
️️️️
В. Караваев
46'
ГОЛ! 2:1!
А. Мостовой
Пас отдал
Клаудиньо
39'
35'
Желтая карточка
А. Зиньковский
33'
ГОЛ! 1:1!
Б. Кейта
Пас отдал
К. Промес
ГОЛ! 1:0!
Клаудиньо
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
15
Томаш Тавареш
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
8
Вендел
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Спартак
95
Михаил Волков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Даниил Зорин
АП
11
Виктор Мозес
ПП
11
Шамар Николсон
ЦФ
4-1-1-3-1
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
5
Родригао
30
Ренан
15
Караваев
5
Барриос
14
Кузяев
77
Мостовой
33
Клаудиньо
10
Малком
9
Кассьерра
4-1-1-2-2
57
Селихов
97
Денисов
4
Дуарте
23
Чернов
15
Тавареш
35
Мартинс
47
Зобнин
77
Зиньковский
10
Промес
7
Соболев
17
Кейта
30
Ренан
31
Мантуан
31
Мантуан
30
Ренан
15
Караваев
78
Чистяков
78
Чистяков
15
Караваев
77
Мостовой
8
Вендел
8
Вендел
77
Мостовой
33
Клаудиньо
77
Бакаев
77
Бакаев
33
Клаудиньо
9
Кассьерра
33
Сергеев
33
Сергеев
9
Кассьерра
23
Чернов
39
Маслов
39
Маслов
23
Чернов
77
Зиньковский
26
Хлусевич
26
Хлусевич
77
Зиньковский
17
Кейта
11
Мозес
11
Мозес
17
Кейта
7
Соболев
11
Николсон
11
Николсон
7
Соболев
Остались в запасе
Зенит
Спартак
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
95
Михаил Волков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Даниил Зорин
АП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Даниил Зорин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Зенит - Спартак
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Максим Ковалев
Варанцо Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Иванов; AVAR – Андрей Образко
Резервный судья:
Артем Чистяков
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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