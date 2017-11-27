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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Зенит
Спартак - Зенит: обзор матча 27 ноября 2017
Спартак
27.11.2017, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Зенит
19'
А. Самедов
30'
Л. Адриано
90+8'
М. Пашалич
35'
Д. Кришито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Зенит
ГОЛ! 3:1!
М. Пашалич
Пас отдал
З. Луиш
90'
+8
Желтая карточка
С. Боккетти
90'
+7
Замена
И. Кутепов
️️️️
Д. Комбаров
90'
+2
Травма
Д. Комбаров
90'
+1
Вторая желтая
Фернандо
85'
Желтая карточка
З. Луиш
82'
81'
Желтая карточка
Э. Ригони
80'
Замена
С. Дриусси
️️️️
Д. Полоз
Желтая карточка
Фернандо
79'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Л. Адриано
75'
Желтая карточка
Р. Зобнин
68'
65'
Замена
А. Дзюба
️️️️
И. Смольников
Замена
Р. Зобнин
️️️️
А. Самедов
46'
Желтая карточка
Д. Глушаков
45'
35'
ГОЛ! 2:1!
Д. Кришито
34'
Замена
Э. Ригони
️️️️
М. Краневиттер
ГОЛ! 2:0!
Л. Адриано
Пас отдал
З. Луиш
30'
24'
Желтая карточка
Л. Паредес
Желтая карточка
А. Самедов
24'
ГОЛ! 1:0!
А. Самедов
Пас отдал
Д. Комбаров
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
19
Александр Самедов
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Матиас Краневиттер
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
8
Артем Самсонов
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
8
Марио Пашалич
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
4-1-1-2-2
57
Селихов
23
Комбаров
16
Боккетти
14
Джикия
38
Ещенко
20
Фернандо
88
Глушаков
10
Промес
19
Самедов
4
Адриано
29
Зе Луиш
4-2-1-2-1
12
Лодыгин
8
Смольников
2
Маммана
20
Иванович
4
Кришито
5
Паредес
5
Краневиттер
14
Кузяев
18
Жирков
7
Полоз
9
Кокорин
23
Комбаров
2
Кутепов
2
Кутепов
23
Комбаров
19
Самедов
47
Зобнин
47
Зобнин
19
Самедов
4
Адриано
8
Пашалич
8
Пашалич
4
Адриано
7
Полоз
9
Дриусси
9
Дриусси
7
Полоз
5
Краневиттер
24
Ригони
24
Ригони
5
Краневиттер
8
Смольников
22
Дзюба
22
Дзюба
8
Смольников
Остались в запасе
Спартак
Зенит
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Массимо Каррера
23
Егор Бабурин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
32
Педро Роша
ЛВ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Спартак - Зенит
6
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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