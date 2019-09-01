Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Зенит
Спартак - Зенит: обзор матча 01 сентября 2019
Спартак
01.09.2019, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
41'
Ю. Жирков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Зенит
85'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Ю. Жирков
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
З. Бакаев
83'
76'
Замена
О. Шатов
️️️️
С. Азмун
Замена
Н. Умяров
️️️️
А. Гулиев
74'
66'
Желтая карточка
Д. Сантос
Замена
Э. Понсе
️️️️
Д. Ларссон
64'
61'
Желтая карточка
Б. Иванович
54'
Желтая карточка
Ю. Жирков
46'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Э. Ригони
44'
Желтая карточка
Э. Ригони
41'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Жирков
Пас отдал
Э. Ригони
28'
Желтая карточка
М. Оздоев
Желтая карточка
Айртон
15'
Желтая карточка
А. Гулиев
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
20
Гус Тил
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Спартак
1
Артем Поплевченков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Джано
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
3-3-3-1
98
Максименко
6
Айртон
2
Жиго
14
Джикия
47
Зобнин
20
Шюррле
99
Гулиев
7
Бакаев
20
Тил
15
Рассказов
17
Ларссон
4-1-2-1-2
99
Лунев
8
Смольников
44
Ракицкий
20
Иванович
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
21
Оздоев
18
Жирков
24
Ригони
22
Дзюба
20
Азмун
7
Бакаев
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
7
Бакаев
99
Гулиев
18
Умяров
18
Умяров
99
Гулиев
17
Ларссон
9
Понсе
9
Понсе
17
Ларссон
18
Жирков
14
Кузяев
14
Кузяев
18
Жирков
20
Азмун
27
Шатов
27
Шатов
20
Азмун
24
Ригони
21
Ерохин
21
Ерохин
24
Ригони
Остались в запасе
Спартак
Зенит
1
Артем Поплевченков
ВР
8
Михаил Игнатов
АП
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
7
Джано
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
41
Михаил Кержаков
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
1
Артем Поплевченков
ВР
8
Михаил Игнатов
АП
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
7
Джано
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Спартак - Зенит
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Спартак
Зенит
Аршавин сделал заявление о чемпионской гонке в РПЛ
23:32
Экс-президент «Спартака» двумя словами описал упущенную победу над «Динамо Мх»
23:15
Только два легионера провели за «Спартак» больше матчей, чем Мартинс
22:39
Аршавин назвал игрока, из-за которого «Зенит» не смог уйти от поражения в Казани
21:37
1
Реакция Мостового на упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
21:17
2
Аршавин сделал заявление о чемпионской гонке в РПЛ
23:32
Экс-президент «Спартака» двумя словами описал упущенную победу над «Динамо Мх»
23:15
Только два легионера провели за «Спартак» больше матчей, чем Мартинс
22:39
Реакция Мостового на упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
21:17
2
Карседо подвел итоги первого круга для «Спартака»
20:33
1
Аршавин сделал заявление о чемпионской гонке в РПЛ
23:32
Аршавин назвал игрока, из-за которого «Зенит» не смог уйти от поражения в Казани
21:37
1
Игрока «Зенита» сравнили с кошкой, которая гуляет сама по себе
16:18
5
Дерзкий Володя напал на игроков «Зенита» в Казани
15:43
5
Евсеев объяснил нежелание Глушенкова играть за сборную России
15:01
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+