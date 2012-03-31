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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Зенит
Спартак - Зенит: обзор матча 31 марта 2012
Спартак
31.03.2012, суббота, 18:00
Россия. Премьер-лига, группа A, 37 тур
1 : 2
Завершен
Зенит
85'
А. Дзюба
10'
С. Семак
63'
А. Кержаков (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Зенит
+4
Замена
М. Канунников
️️️️
А. Кержаков
Замена
С. Хусти
️️️️
В. Быстров
ГОЛ! 1:2!
А. Дзюба
Пас отдал
Кариока
Замена
Джано
️️️️
Д. Де Зеув
Замена
Б. Алвеш
️️️️
К. Зырянов
Травма
Д. Кришито
Желтая карточка
С. Брызгалов
Замена
А. Ребров
️️️️
А. Дикань
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Кержаков
Желтая карточка
Н. Пареха
Травма
А. Дикань
Замена
Э. МакГиди
️️️️
Ари
Желтая карточка
Д. Де Зеув
Желтая карточка
А. Дзюба
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Семак
Пас отдал
К. Зырянов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
(К)
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛВ
6
Деми Де Зеув
ЦП
5
Кариока
ЦП
39
Ари
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
(К)
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
27
Игорь Денисов
ЛВ
15
Роман Широков
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
4-2-1-3
31
Дикань
92
Брызгалов
2
Пареха
17
Сухи
34
Макеев
6
Де Зеув
5
Кариока
23
Комбаров
22
Дзюба
10
Эменике
39
Ари
4-3-2-1
16
Малафеев
22
Анюков
4
Кришито
15
Губочан
6
Ломбертс
15
Широков
37
Семак
18
Зырянов
34
Быстров
27
Денисов
11
Кержаков
31
Дикань
32
Ребров
32
Ребров
31
Дикань
6
Де Зеув
7
Джано
7
Джано
6
Де Зеув
39
Ари
46
МакГиди
46
МакГиди
39
Ари
18
Зырянов
22
Алвеш
22
Алвеш
18
Зырянов
34
Быстров
9
Хусти
9
Хусти
34
Быстров
11
Кержаков
99
Канунников
99
Канунников
11
Кержаков
Остались в запасе
Спартак
Зенит
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
7
Александр Козлов
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
27
Алессандро Розина
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
7
Александр Козлов
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
27
Алессандро Розина
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Спартак - Зенит
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:10 (прямая)
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