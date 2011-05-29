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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Спартак
Зенит - Спартак: обзор матча 29 мая 2011
Зенит
29.05.2011, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Спартак
36'
Д. Лазович (П)
67'
А. Кержаков
85'
А. Кержаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Спартак
Замена
А. Бухаров
️️️️
А. Кержаков
ГОЛ! 3:0!
А. Кержаков
Пас отдал
Данни
Желтая карточка
Б. Алвеш
Желтая карточка
В. Файзулин
Замена
С. Семак
️️️️
К. Зырянов
ГОЛ! 2:0!
А. Кержаков
Пас отдал
Данни
Замена
А. Ионов
️️️️
Д. Лазович
Травма
Д. Лазович
Замена
К. Комбаров
️️️️
Е. Макеев
Замена
Родри
️️️️
Н. Пареха
Желтая карточка
М. Сухи
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Лазович
Желтая карточка
Т. Губочан
15'
Замена
Э. Махмудов
️️️️
Ари
Желтая карточка
А. Кержаков
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ПЗ
27
Игорь Денисов
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
10
Данни
ПП
27
Данко Лазович
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
80
Ибсон
ЦП
7
Александр Шешуков
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Зенит
23
Дмитрий Бородин
ВР
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
37
Сергей Семак
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
80
Родри
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
4-4-2
16
Малафеев
3
Лукович
6
Ломбертс
22
Алвеш
15
Губочан
27
Денисов
20
Файзулин
18
Зырянов
10
Данни
11
Кержаков
27
Лазович
4-3-1-2
12
Заболотный
34
Макеев
2
Пареха
17
Сухи
30
Кудряшов
80
Ибсон
7
Шешуков
23
Комбаров
46
МакГиди
39
Ари
22
Дзюба
18
Зырянов
37
Семак
37
Семак
18
Зырянов
27
Лазович
11
Ионов
11
Ионов
27
Лазович
11
Кержаков
11
Бухаров
11
Бухаров
11
Кержаков
2
Пареха
80
Родри
80
Родри
2
Пареха
34
Макеев
9
Комбаров
9
Комбаров
34
Макеев
39
Ари
8
Махмудов
8
Махмудов
39
Ари
Остались в запасе
Зенит
Спартак
23
Дмитрий Бородин
ВР
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
31
Андрей Дикань
ВР
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
23
Дмитрий Бородин
ВР
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
Остались в запасе
31
Андрей Дикань
ВР
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Зенит - Спартак
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
И. Лапидус (Элиста)
А. Малородов (Саратов)
Делегат:
С. Рощин (Кисловодск)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:40 (прямая)
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