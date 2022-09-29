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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Спартак - Зенит
Спартак - Зенит: обзор матча 29 сентября 2022
Спартак
29.09.2022, четверг, 20:30
Россия. Кубок, группа B, 3 тур
3 : 0
Завершен
Зенит
79'
К. Промес
86'
А. Соболев
90+5'
К. Промес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Зенит
ГОЛ! 3:0!
К. Промес
Пас отдал
Ш. Николсон
90'
+5
Замена
Н. Рассказов
️️️️
Р. Литвинов
90'
Замена
Ш. Николсон
️️️️
А. Соболев
90'
ГОЛ! 2:0!
А. Соболев
Пас отдал
Р. Литвинов
86'
84'
Желтая карточка
Н. Алип
82'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Д. Чистяков
ГОЛ! 1:0!
К. Промес
Пас отдал
Д. Денисов
79'
77'
Замена
Н. Алип
️️️️
Вендел
77'
Замена
М. Кассьерра
️️️️
И. Сергеев
Замена
М. Мевля
️️️️
Л. Классен
74'
71'
Замена
З. Бакаев
️️️️
Малком
71'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Г. Мантуан
Замена
Д. Денисов
️️️️
М. Игнатов
64'
45'
+1
Желтая карточка
Малком
Желтая карточка
К. Промес
45'
31'
Желтая карточка
Д. Ловрен
30'
Желтая карточка
Вендел
Желтая карточка
А. Соболев
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Зенит
97
Иван
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Вендел
ЦП
10
Малком
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Спартак
1
Антон Шитов
ВР
57
Александр Селихов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
28
Даниил Зорин
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
95
Георгий Королев
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Александр Ерохин
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
3-3-1-2-1
98
Максименко
39
Маслов
14
Джикия
68
Литвинов
32
Классен
18
Умяров
26
Хлусевич
47
Зобнин
10
Промес
8
Игнатов
7
Соболев
3-2-2-1-1
97
Иван
3
Круговой
5
Родригао
78
Чистяков
15
Караваев
3
Дуглас Сантос
14
Кузяев
8
Вендел
10
Малком
33
Сергеев
68
Литвинов
15
Рассказов
15
Рассказов
68
Литвинов
32
Классен
32
Мевля
32
Мевля
32
Классен
8
Игнатов
97
Денисов
97
Денисов
8
Игнатов
7
Соболев
11
Николсон
11
Николсон
7
Соболев
8
Вендел
28
Алип
28
Алип
8
Вендел
78
Чистяков
21
Ерохин
21
Ерохин
78
Чистяков
10
Малком
77
Бакаев
77
Бакаев
10
Малком
31
Мантуан
77
Мостовой
77
Мостовой
31
Мантуан
33
Сергеев
9
Кассьерра
9
Кассьерра
33
Сергеев
Остались в запасе
Спартак
Зенит
1
Антон Шитов
ВР
57
Александр Селихов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
17
Виталий Шитов
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
41
Михаил Кержаков
ВР
95
Георгий Королев
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
1
Антон Шитов
ВР
57
Александр Селихов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
17
Виталий Шитов
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
95
Георгий Королев
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Спартак - Зенит
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Александр Богданов
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Игорь Демешко
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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