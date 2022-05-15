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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Зенит
Спартак - Зенит: обзор матча 15 мая 2022
Спартак
15.05.2022, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
49'
А. Соболев
90+3'
А. Мостовой (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Зенит
Желтая карточка
Г. Джикия
90'
+6
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Мостовой
Желтая карточка
Д. Хлусевич
88'
Желтая карточка
В. Мозес
85'
Замена
З. Бакаев
️️️️
К. Промес
85'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
В. Мозес
85'
Замена
Ш. Николсон
️️️️
А. Соболев
76'
72'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Клаудиньо
72'
Замена
М. Оздоев
️️️️
Вендел
63'
Замена
Д. Круговой
️️️️
Н. Алип
63'
Замена
А. Дзюба
️️️️
Ю. Алберто
Замена
С. Жиго
️️️️
М. Игнатов
60'
Желтая карточка
А. Соболев
52'
ГОЛ! 1:0!
А. Соболев
Пас отдал
М. Игнатов
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Виктор Мозес
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
73
Владислав Шитов
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
3-1-2-3-1
57
Селихов
68
Литвинов
14
Джикия
26
Хлусевич
35
Мартинс
25
Пруцев
11
Мозес
10
Промес
8
Игнатов
15
Рассказов
7
Соболев
3-1-2-2-2
71
Одоевский
28
Алип
78
Чистяков
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
14
Кузяев
8
Вендел
10
Малком
33
Клаудиньо
9
Алберто
33
Сергеев
8
Игнатов
2
Жиго
2
Жиго
8
Игнатов
11
Мозес
47
Зобнин
47
Зобнин
11
Мозес
10
Промес
77
Бакаев
77
Бакаев
10
Промес
7
Соболев
11
Николсон
11
Николсон
7
Соболев
28
Алип
3
Круговой
3
Круговой
28
Алип
8
Вендел
21
Оздоев
21
Оздоев
8
Вендел
33
Клаудиньо
77
Мостовой
77
Мостовой
33
Клаудиньо
9
Алберто
22
Дзюба
22
Дзюба
9
Алберто
Остались в запасе
Спартак
Зенит
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
1
Давид Бязров
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
73
Владислав Шитов
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Спартак - Зенит
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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