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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Зенит
Спартак - Зенит: обзор матча 20 августа 2023
Спартак
20.08.2023, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Зенит
81'
А. Соболев (П)
32'
Вендел
73'
Вендел
90+4'
М. Кассьерра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Зенит
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
М. Кассьерра
Пас отдал
А. Ерохин
89'
Замена
Д. Кейрос
️️️️
Вендел
89'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Клаудиньо
Замена
А. Зиньковский
️️️️
О. Рябчук
84'
82'
Замена
Д. Васильев
️️️️
Г. Мантуан
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Соболев
81'
80'
Желтая карточка
В. Барриос
73'
ГОЛ! 0:2!
Вендел
Пас отдал
Клаудиньо
72'
Замена
М. Кассьерра
️️️️
И. Сергеев
72'
Замена
А. Сутормин
️️️️
М. Фернандес
Замена
Д. Хлусевич
️️️️
Д. Денисов
66'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
М. Игнатов
46'
Замена
Н. Умяров
️️️️
Х. Медина
46'
32'
ГОЛ! 0:1!
Вендел
Замена
Р. Зобнин
️️️️
В. Мозес
27'
Травма
В. Мозес
26'
Желтая карточка
М. Игнатов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
71
Илья Свинов
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
5
Олег Рябчук
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛП
35
Кристофер Мартинс
ОП
28
Хесус Медина
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Виктор Мозес
ПП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛАЗ
15
Вячеслав Караваев
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПАЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
16
Денис Адамов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
4-1-3-1-1
71
Свинов
97
Денисов
14
Джикия
4
Дуарте
5
Рябчук
35
Мартинс
10
Промес
28
Медина
11
Мозес
8
Игнатов
7
Соболев
4-3-1-1-1
41
Кержаков
31
Мантуан
28
Алип
16
Эракович
15
Караваев
6
Фернандес
5
Барриос
3
Дуглас Сантос
8
Вендел
33
Клаудиньо
33
Сергеев
97
Денисов
26
Хлусевич
26
Хлусевич
97
Денисов
28
Медина
18
Умяров
18
Умяров
28
Медина
11
Мозес
47
Зобнин
47
Зобнин
11
Мозес
5
Рябчук
77
Зиньковский
77
Зиньковский
5
Рябчук
8
Игнатов
10
Бонгонда
10
Бонгонда
8
Игнатов
6
Фернандес
11
Сутормин
11
Сутормин
6
Фернандес
31
Мантуан
18
Васильев
18
Васильев
31
Мантуан
8
Вендел
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
8
Вендел
33
Клаудиньо
21
Ерохин
21
Ерохин
33
Клаудиньо
33
Сергеев
9
Кассьерра
9
Кассьерра
33
Сергеев
Остались в запасе
Спартак
Зенит
57
Александр Селихов
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
78
Александр Васютин
ВР
16
Денис Адамов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
16
Денис Адамов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Спартак - Зенит
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Александр Богданов
Дополнительные помощники:
VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко
Резервный судья:
Артем Чистяков
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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