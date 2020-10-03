Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Зенит
Спартак - Зенит: обзор матча 03 октября 2020
Спартак
03.10.2020, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
86'
Э. Понсе
65'
А. Ерохин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Зенит
Желтая карточка
А. Ещенко
90'
+3
90'
+2
Замена
А. Сутормин
️️️️
М. Оздоев
90'
+2
Замена
Д. Круговой
️️️️
Малком
Замена
Д. Маркитесов
️️️️
Д. Ларссон
90'
89'
Желтая карточка
Д. Ловрен
88'
Желтая карточка
В. Барриос
ГОЛ! 1:1!
Э. Понсе
Пас отдал
А. Крал
86'
Замена
А. Ещенко
️️️️
О. Урунов
84'
72'
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Мостовой
65'
ГОЛ! 0:1!
А. Ерохин
Пас отдал
А. Дзюба
Желтая карточка
А. Соболев
60'
Замена
А. Соболев
️️️️
З. Бакаев
53'
37'
Желтая карточка
Д. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛАЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
7
Зелимхан Бакаев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Остон Урунов
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Малком
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
3-2-2-1-2
98
Максименко
2
Жиго
39
Маслов
14
Джикия
6
Айртон
33
Крал
7
Бакаев
47
Зобнин
11
Урунов
17
Ларссон
9
Понсе
4-1-1-3-1
41
Кержаков
15
Караваев
44
Ракицкий
6
Ловрен
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
21
Оздоев
10
Малком
21
Ерохин
77
Мостовой
22
Дзюба
17
Ларссон
8
Маркитесов
8
Маркитесов
17
Ларссон
11
Урунов
38
Ещенко
38
Ещенко
11
Урунов
7
Бакаев
7
Соболев
7
Соболев
7
Бакаев
10
Малком
3
Круговой
3
Круговой
10
Малком
21
Оздоев
11
Сутормин
11
Сутормин
21
Оздоев
77
Мостовой
20
Азмун
20
Азмун
77
Мостовой
Остались в запасе
Спартак
Зенит
9
Степан Оганесян
ПВ
7
Константин Шильцов
АП
61
Илья Голосов
ЛЗ
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
Главный тренер
Доменико Тедеско
78
Александр Васютин
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
9
Степан Оганесян
ПВ
7
Константин Шильцов
АП
61
Илья Голосов
ЛЗ
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Спартак - Зенит
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Спартак
Зенит
Ловчев прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
22:46
Соболев проведет переговоры по новому контракту с «Зенитом»
21:30
Генич указал на основную проблему «Зенита»
20:08
Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
19:35
Умяров сказал, из-за кого разгорелся скандал в сборной России с участием Глушенкова
18:18
4
Ловчев прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
22:46
Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
19:35
Умяров сказал, из-за кого разгорелся скандал в сборной России с участием Глушенкова
18:18
4
Ловчев не включил лидера РПЛ в тройку главных претендентов на чемпионство
16:16
6
Генич определил виновных в упущенной победе «Спартака» над «Динамо Мх»
15:59
9
Соболев проведет переговоры по новому контракту с «Зенитом»
21:30
Генич указал на основную проблему «Зенита»
20:08
Умяров сказал, из-за кого разгорелся скандал в сборной России с участием Глушенкова
18:18
4
Ловчев не включил лидера РПЛ в тройку главных претендентов на чемпионство
16:16
6
Букмекеры определили фаворита РПЛ после завершения первого круга
14:45
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+