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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Спартак
Зенит - Спартак: обзор матча 06 августа 2017
Зенит
06.08.2017, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
5 : 1
Завершен
Спартак
36'
А. Кокорин
45+1'
А. Ерохин
57'
Д. Кришито
63'
Д. Кузяев
77'
А. Ребров (АГ)
71'
К. Промес (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Спартак
Желтая карточка
Д. Терентьев
90'
+3
Красная карточка
И. Смольников
90'
+3
90'
+3
Красная карточка
Л. Адриано
89'
Желтая карточка
Фернандо
87'
Желтая карточка
А. Ещенко
Замена
А. Дзюба
️️️️
А. Кокорин
87'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
О. Шатов
80'
ГОЛ в свои ворота! 5:1!
А. Ребров
77'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Д. Кузяев
76'
72'
Замена
М. Пашалич
️️️️
А. Самедов
71'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
К. Промес
ГОЛ! 4:0!
Д. Кузяев
Пас отдал
С. Дриусси
63'
58'
Замена
З. Луиш
️️️️
И. Попов
ГОЛ! 3:0!
Д. Кришито
Пас отдал
Л. Паредес
57'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Комбаров
ГОЛ! 2:0!
А. Ерохин
Пас отдал
Д. Кузяев
45'
+1
Желтая карточка
Л. Паредес
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Кокорин
Пас отдал
С. Дриусси
36'
34'
Желтая карточка
Д. Глушаков
27'
Желтая карточка
Г. Джикия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
4
Доменико Кришито
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
27
Олег Шатов
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
71
Ивелин Попов
АП
19
Александр Самедов
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
20
Жулиано
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Джано
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
8
Марио Пашалич
АП
29
Зе Луиш
ЦФ
4-1-2-2-1
99
Лунев
4
Кришито
20
Иванович
2
Маммана
8
Смольников
5
Паредес
14
Кузяев
27
Шатов
9
Дриусси
21
Ерохин
9
Кокорин
4-1-1-3-1
32
Ребров
38
Ещенко
16
Боккетти
14
Джикия
23
Комбаров
20
Фернандо
88
Глушаков
19
Самедов
71
Попов
10
Промес
4
Адриано
27
Шатов
18
Жирков
18
Жирков
27
Шатов
14
Кузяев
43
Терентьев
43
Терентьев
14
Кузяев
9
Кокорин
22
Дзюба
22
Дзюба
9
Кокорин
19
Самедов
8
Пашалич
8
Пашалич
19
Самедов
71
Попов
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
71
Попов
Остались в запасе
Зенит
Спартак
41
Михаил Кержаков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
20
Жулиано
АП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Роберто Манчини
98
Александр Максименко
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Джано
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
20
Жулиано
АП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Джано
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Зенит - Спартак
2
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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