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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Спартак
Зенит - Спартак: обзор матча 01 декабря 2019
Зенит
01.12.2019, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Спартак
21'
И. Кутепов (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Спартак
Замена
Л. Мусаев
️️️️
С. Дриусси
90'
+3
88'
Желтая карточка
А. Шюррле
75'
Желтая карточка
С. Жиго
73'
Замена
Джано
️️️️
А. Крал
67'
Желтая карточка
А. Крал
Замена
А. Сутормин
️️️️
С. Азмун
63'
Замена
А. Ерохин
️️️️
О. Шатов
56'
54'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Айртон
Вторая желтая
М. Оздоев
49'
46'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
И. Кутепов
44'
Желтая карточка
Н. Умяров
34'
Желтая карточка
И. Кутепов
29'
Желтая карточка
З. Бакаев
Желтая карточка
О. Шатов
28'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
И. Кутепов
21'
Желтая карточка
М. Оздоев
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛАЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
21
Малколм Баду
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Джано
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
4-1-2-1-2
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
44
Ракицкий
20
Иванович
15
Караваев
5
Барриос
27
Шатов
21
Оздоев
9
Дриусси
22
Дзюба
20
Азмун
3-3-1-1-2
98
Максименко
2
Кутепов
2
Жиго
14
Джикия
33
Крал
18
Умяров
6
Айртон
47
Зобнин
7
Бакаев
9
Понсе
17
Ларссон
20
Азмун
11
Сутормин
11
Сутормин
20
Азмун
9
Дриусси
38
Мусаев
38
Мусаев
9
Дриусси
27
Шатов
21
Ерохин
21
Ерохин
27
Шатов
2
Кутепов
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
2
Кутепов
6
Айртон
20
Шюррле
20
Шюррле
6
Айртон
33
Крал
7
Джано
7
Джано
33
Крал
Остались в запасе
Зенит
Спартак
78
Александр Васютин
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
15
Николай Рассказов
ПВ
21
Малколм Баду
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Гус Тил
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Роберт Мак
ЛВ
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
21
Малколм Баду
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Гус Тил
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Зенит - Спартак
2
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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