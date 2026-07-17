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«Флуминенсе» – «Брагантино»: кто победит в матче 19 тура Высшей лиги Бразилии 2026

17 июля 2026 10:00
Флуминенсе - Брагантино
18 июл. 2026, суббота 02:00 | Бразилия. Серия А, 19 тур
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4.20
Победа «Брагантино»
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Матч 19 тура Высшей лиги Бразилии между «Флуминенсе» и «Брагантино» пройдет 18 июля 2026 года в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана». Хозяева занимают третье место с 31 очком, а гости – пятое с 29 очками, поэтому этот матч имеет принципиальное значение для турнирной борьбы. Обе команды демонстрируют хорошую атаку, но «Флуминенсе» пропускает в десяти последних матчах, тогда как «Брагантино» выиграл три последних встречи с впечатляющей разницей мячей. Кто же окажется сильнее в этом противостоянии топ-команд и сможет продолжить свое восхождение по таблице?

Кто победит в матче

«Флуминенсе» подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой: восемь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,6 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда уверенно держится в верхней части таблицы, а лучший бомбардир Джон Кеннеди оформил 14 голов в 35 матчах, что делает его одним из самых опасных нападающих лиги. Однако «Флуминенсе» пропускает в десяти последних матчах чемпионата, что указывает на уязвимость обороны. В очных встречах с «Брагантино» у хозяев нет явного преимущества – за последние пять матчей они одержали две победы, одну ничью и два поражения, а в последней встрече уступили со счетом 2:4. Домашняя поддержка на «Маракане» может стать фактором, но против такой мощной атаки, как у гостей, это вряд ли будет решающим аргументом.

«Брагантино» подходит к игре в феноменальной форме: 11 голов в пяти матчах (в среднем 2,2 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда побеждает в трех последних матчах подряд и забивает в каждом из них, а их оборона практически не дает соперникам создавать моменты. Лучший бомбардир Исидро Питта забил девять голов в 28 матчах, но главное – это командная игра и дисциплина в защите. В очных встречах с «Флуминенсе» «Брагантино» имеет положительный баланс – две победы, одна ничья и два поражения в последних пяти матчах, а в последней встрече они разгромили соперника со счетом 4:2. Это дает им серьезное психологическое преимущество перед выездной игрой.

Итоговый вывод: «Брагантино» находится в лучшей форме, имеет более надежную оборону и мощную атаку, а также преимущество в последней очной встрече. «Флуминенсе» силен дома, но его нестабильная защита может стать решающим фактором против организованной игры гостей. Учитывая текущую форму и класс команд, победа «Брагантино» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Брагантино».

Форма и история личных встреч

«Флуминенсе» пропускает в десяти последних матчах, тогда как «Брагантино» выиграл три последних матча с общей разницей мячей 11:2. В очных встречах «Брагантино» имеет преимущество – две победы, одна ничья и два поражения в пяти последних матчах, включая разгром 4:2 в последней встрече. Это дает гостям психологическое преимущество перед этим важным матчем.

Личные встречи
50% (6)
25% (3)
25% (3)
17
Забитых мячей
15
1.42
В среднем за матч
1.25
2:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 21 тур
Брагантино
4 : 2
23.08.2025
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Флуминенсе
2 : 1
06.04.2025
Брагантино
Бразилия. Серия А, 20 тур
Брагантино
0 : 1
28.07.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
2 : 2
14.04.2024
Брагантино
Бразилия. Серия А, 28 тур
Брагантино
1 : 0
23.10.2023
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Флуминенсе
2 : 1
04.06.2023
Брагантино
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
0 : 1
13.11.2022
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Флуминенсе
2 : 1
24.07.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 22 тур
Флуминенсе
2 : 1
26.09.2021
Брагантино
Бразилия. Серия А, 3 тур
Брагантино
2 : 2
14.06.2021
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Флуминенсе
0 : 0
01.12.2020
Брагантино
Бразилия. Серия А, 4 тур
Брагантино
2 : 1
20.08.2020
Флуминенсе
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Составы команд
Не сыграют
Флуминенсе
Точно не сыграют
Matheus Reis
Самуэль Хавьер
ПЗ
Витор Эудес
ВР
Брагантино
Точно не сыграют
Davi Gomes
ЦП
Эдуардо Сантос
ЦЗ
Фабиньо
ОП
Fabrício
ВР
Guzmán Rodríguez
ЦЗ
Габриэль
ОП
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
Вандерлан
ЛЗ

Прогноз на победителя

«Брагантино» демонстрирует великолепную форму, забивая почти 2,5 гола за матч и практически не пропуская, тогда как «Флуминенсе» уступает в надежности обороны и имеет нестабильные результаты в очных встречах. Учитывая разницу в текущей форме и классе, победа «Брагантино» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Брагантино» с коэффициентом 4,20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура Высшей лиги Бразилии между «Флуминенсе» и «Брагантино» состоится 18 июля 2026 года в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и начнется в 02:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Флуминенсе» – «Брагантино»: кто победит в матче 19 тура Высшей лиги Бразилии 2026

4.20
Победа «Брагантино»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Брагантино Флуминенсе
Другие прогнозы
18.07.2026
01:30
2.15
Бразилия. Серия А, 4 тур
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18.07.2026
02:00
1.95
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Мирассол - Гремио
Победа «Мирассола»
18.07.2026
02:00
4.20
Бразилия. Серия А, 19 тур
Флуминенсе - Брагантино
Победа «Брагантино»
18.07.2026
15:00
4.10
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Окжетпес - Жетысу
победа «Жетысу»
18.07.2026
16:00
3.10
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Женис - Улытау
Ничья
18.07.2026
16:00
2.30
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Кызыл-Жар - Тобол
Победа «Тобола»
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