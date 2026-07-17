Матч 19 тура Высшей лиги Бразилии между «Флуминенсе» и «Брагантино» пройдет 18 июля 2026 года в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана». Хозяева занимают третье место с 31 очком, а гости – пятое с 29 очками, поэтому этот матч имеет принципиальное значение для турнирной борьбы. Обе команды демонстрируют хорошую атаку, но «Флуминенсе» пропускает в десяти последних матчах, тогда как «Брагантино» выиграл три последних встречи с впечатляющей разницей мячей. Кто же окажется сильнее в этом противостоянии топ-команд и сможет продолжить свое восхождение по таблице?

Кто победит в матче

«Флуминенсе» подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой: восемь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,6 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда уверенно держится в верхней части таблицы, а лучший бомбардир Джон Кеннеди оформил 14 голов в 35 матчах, что делает его одним из самых опасных нападающих лиги. Однако «Флуминенсе» пропускает в десяти последних матчах чемпионата, что указывает на уязвимость обороны. В очных встречах с «Брагантино» у хозяев нет явного преимущества – за последние пять матчей они одержали две победы, одну ничью и два поражения, а в последней встрече уступили со счетом 2:4. Домашняя поддержка на «Маракане» может стать фактором, но против такой мощной атаки, как у гостей, это вряд ли будет решающим аргументом.

«Брагантино» подходит к игре в феноменальной форме: 11 голов в пяти матчах (в среднем 2,2 за игру) и всего два пропущенных (0,4). Команда побеждает в трех последних матчах подряд и забивает в каждом из них, а их оборона практически не дает соперникам создавать моменты. Лучший бомбардир Исидро Питта забил девять голов в 28 матчах, но главное – это командная игра и дисциплина в защите. В очных встречах с «Флуминенсе» «Брагантино» имеет положительный баланс – две победы, одна ничья и два поражения в последних пяти матчах, а в последней встрече они разгромили соперника со счетом 4:2. Это дает им серьезное психологическое преимущество перед выездной игрой.

Итоговый вывод: «Брагантино» находится в лучшей форме, имеет более надежную оборону и мощную атаку, а также преимущество в последней очной встрече. «Флуминенсе» силен дома, но его нестабильная защита может стать решающим фактором против организованной игры гостей. Учитывая текущую форму и класс команд, победа «Брагантино» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Брагантино».

Форма и история личных встреч

«Флуминенсе» пропускает в десяти последних матчах, тогда как «Брагантино» выиграл три последних матча с общей разницей мячей 11:2. В очных встречах «Брагантино» имеет преимущество – две победы, одна ничья и два поражения в пяти последних матчах, включая разгром 4:2 в последней встрече. Это дает гостям психологическое преимущество перед этим важным матчем.

Прогноз на победителя

«Брагантино» демонстрирует великолепную форму, забивая почти 2,5 гола за матч и практически не пропуская, тогда как «Флуминенсе» уступает в надежности обороны и имеет нестабильные результаты в очных встречах. Учитывая разницу в текущей форме и классе, победа «Брагантино» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Брагантино» с коэффициентом 4,20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура Высшей лиги Бразилии между «Флуминенсе» и «Брагантино» состоится 18 июля 2026 года в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и начнется в 02:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.