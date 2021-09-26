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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Брагантино
Флуминенсе - Брагантино: обзор матча 26 сентября 2021
Флуминенсе
26.09.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
2 : 1
Завершен
Брагантино
12'
F.
42'
Л. Энрике
62'
Хелиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Брагантино
Замена
Д. Брас
️️️️
Нонато
90'
78'
Замена
Алеррандро
️️️️
Хелиньо
Желтая карточка
Мартинелли
75'
74'
Замена
Гилерме
️️️️
Л. Кандидо
Замена
Г. Тейшейра
️️️️
Л. Энрике
73'
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
F.
73'
62'
ГОЛ! 2:1!
Хелиньо
Пас отдал
G. Novaes
Замена
Д. Ариас
️️️️
К. Паулиста
62'
46'
Замена
️️️️
V.
Замена
Мартинелли
️️️️
Y. Felipe
46'
ГОЛ! 2:0!
Л. Энрике
Пас отдал
К. Паулиста
42'
34'
Желтая карточка
G. Novaes
Желтая карточка
Нонато
32'
20'
Желтая карточка
Л. Реалпе
ГОЛ! 1:0!
F.
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
33
Нино
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
2
Калегари
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
7
Андре
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
9
Fred
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Брагантино
38
Cristiano
ЦП
32
Эмилиано Мартинес
ЦП
4
Натан
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
26
Веверсон
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
11
Хелиньо
ЦФ
31
Vitinho
ЦФ
36
Луан Кандидо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Флуминенсе
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
3
Luan
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Брагантино
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
1
Клейтон
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
31
Гилерме
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
37
Артур
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
25
Бруно Пракседес
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
2-5
33
Нино
6
Барселос
11
Энрике
1
38
Паулиста
9
88
2-5
38
32
Мартинес
7
Педро Габриэл
36
Кандидо
31
11
Хелиньо
39
16
Нонато
44
Брас
44
Брас
16
Нонато
38
Паулиста
11
Ариас
11
Ариас
38
Паулиста
88
8
Мартинелли
8
Мартинелли
88
9
25
Бобадилья
25
Бобадилья
9
11
Энрике
20
Тейшейра
20
Тейшейра
11
Энрике
36
Кандидо
31
Гилерме
31
Гилерме
36
Кандидо
11
Хелиньо
9
Алеррандро
9
Алеррандро
11
Хелиньо
Остались в запасе
Флуминенсе
Брагантино
23
Марлон
ЦЗ
26
Хуан Касарес
ЦП
3
Luan
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
1
Клейтон
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
37
Артур
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
25
Бруно Пракседес
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
23
Марлон
ЦЗ
26
Хуан Касарес
ЦП
3
Luan
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Остались в запасе
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
1
Клейтон
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
37
Артур
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
25
Бруно Пракседес
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Флуминенсе - Брагантино
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
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