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    Рикардо Друбски

    Тренер
    Имя Рикардо
    Фамилия Друбски
    Гражданство Бразилия
    Дата рождения 20 января 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Флуминенсе 38 21 10 7
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.04.2022 Флуминенсе 0 : 0 Сантос
    17.04.2022 Куяба 0 : 1 Флуминенсе
    24.04.2022 Флуминенсе 0 : 1 Интернасьонал
    01.05.2022 Коритиба 3 : 2 Флуминенсе
    08.05.2022 Палмейрас 1 : 1 Флуминенсе
    15.05.2022 Флуминенсе 2 : 1 Атлетико Паранаэнсе
    22.05.2022 Форталеза 0 : 1 Флуминенсе
    30.05.2022 Флуминенсе 1 : 2 Фламенго
    05.06.2022 Жувентуде 1 : 0 Флуминенсе
    09.06.2022 Флуминенсе 5 : 3 Атлетико Минейро
    12.06.2022 Флуминенсе 0 : 2 Атлетико Гойяненсе
    16.06.2022 Америка Минейро 0 : 0 Флуминенсе
    20.06.2022 Флуминенсе 2 : 0 Аваи
    26.06.2022 Ботафого 0 : 1 Флуминенсе
    02.07.2022 Флуминенсе 4 : 0 Коринтианс
    10.07.2022 Флуминенсе 2 : 1 Сеара
    17.07.2022 Сан-Паулу 2 : 2 Флуминенсе
    21.07.2022 Гойас 2 : 3 Флуминенсе
    24.07.2022 Флуминенсе 2 : 1 Брагантино
    02.08.2022 Сантос 2 : 2 Флуминенсе
    07.08.2022 Флуминенсе 1 : 0 Куяба
    15.08.2022 Интернасьонал 3 : 0 Флуминенсе
    21.08.2022 Флуминенсе 5 : 2 Коритиба
    28.08.2022 Флуминенсе 1 : 1 Палмейрас
    04.09.2022 Атлетико Паранаэнсе 1 : 0 Флуминенсе
    11.09.2022 Флуминенсе 2 : 1 Форталеза
    18.09.2022 Фламенго 1 : 2 Флуминенсе
    29.09.2022 Флуминенсе 4 : 0 Жувентуде
    01.10.2022 Атлетико Минейро 2 : 0 Флуминенсе
    06.10.2022 Атлетико Гойяненсе 3 : 2 Флуминенсе
    10.10.2022 Флуминенсе 0 : 2 Америка Минейро
    17.10.2022 Аваи 0 : 3 Флуминенсе
    23.10.2022 Флуминенсе 2 : 2 Ботафого
    27.10.2022 Коринтианс 0 : 2 Флуминенсе
    01.11.2022 Сеара 0 : 1 Флуминенсе
    05.11.2022 Флуминенсе 3 : 1 Сан-Паулу
    10.11.2022 Флуминенсе 3 : 0 Гойас
    13.11.2022 Брагантино 0 : 1 Флуминенсе
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