Рикардо Друбски - статистика
Тренер
|Имя
|Рикардо
|Фамилия
|Друбски
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|20 января 1960
|Имя
|Рикардо
|Фамилия
|Друбски
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|20 января 1960
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Флуминенсе
|38
|21
|10
|7
|Дата
|Матч
|09.04.2022
|Флуминенсе
|0 : 0
|Сантос
|17.04.2022
|Куяба
|0 : 1
|Флуминенсе
|24.04.2022
|Флуминенсе
|0 : 1
|Интернасьонал
|01.05.2022
|Коритиба
|3 : 2
|Флуминенсе
|08.05.2022
|Палмейрас
|1 : 1
|Флуминенсе
|15.05.2022
|Флуминенсе
|2 : 1
|Атлетико Паранаэнсе
|22.05.2022
|Форталеза
|0 : 1
|Флуминенсе
|30.05.2022
|Флуминенсе
|1 : 2
|Фламенго
|05.06.2022
|Жувентуде
|1 : 0
|Флуминенсе
|09.06.2022
|Флуминенсе
|5 : 3
|Атлетико Минейро
|12.06.2022
|Флуминенсе
|0 : 2
|Атлетико Гойяненсе
|16.06.2022
|Америка Минейро
|0 : 0
|Флуминенсе
|20.06.2022
|Флуминенсе
|2 : 0
|Аваи
|26.06.2022
|Ботафого
|0 : 1
|Флуминенсе
|02.07.2022
|Флуминенсе
|4 : 0
|Коринтианс
|10.07.2022
|Флуминенсе
|2 : 1
|Сеара
|17.07.2022
|Сан-Паулу
|2 : 2
|Флуминенсе
|21.07.2022
|Гойас
|2 : 3
|Флуминенсе
|24.07.2022
|Флуминенсе
|2 : 1
|Брагантино
|02.08.2022
|Сантос
|2 : 2
|Флуминенсе
|07.08.2022
|Флуминенсе
|1 : 0
|Куяба
|15.08.2022
|Интернасьонал
|3 : 0
|Флуминенсе
|21.08.2022
|Флуминенсе
|5 : 2
|Коритиба
|28.08.2022
|Флуминенсе
|1 : 1
|Палмейрас
|04.09.2022
|Атлетико Паранаэнсе
|1 : 0
|Флуминенсе
|11.09.2022
|Флуминенсе
|2 : 1
|Форталеза
|18.09.2022
|Фламенго
|1 : 2
|Флуминенсе
|29.09.2022
|Флуминенсе
|4 : 0
|Жувентуде
|01.10.2022
|Атлетико Минейро
|2 : 0
|Флуминенсе
|06.10.2022
|Атлетико Гойяненсе
|3 : 2
|Флуминенсе
|10.10.2022
|Флуминенсе
|0 : 2
|Америка Минейро
|17.10.2022
|Аваи
|0 : 3
|Флуминенсе
|23.10.2022
|Флуминенсе
|2 : 2
|Ботафого
|27.10.2022
|Коринтианс
|0 : 2
|Флуминенсе
|01.11.2022
|Сеара
|0 : 1
|Флуминенсе
|05.11.2022
|Флуминенсе
|3 : 1
|Сан-Паулу
|10.11.2022
|Флуминенсе
|3 : 0
|Гойас
|13.11.2022
|Брагантино
|0 : 1
|Флуминенсе