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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Флуминенсе
Брагантино - Флуминенсе: обзор матча 13 ноября 2022
Брагантино
13.11.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 38 тур
0 : 1
Завершен
Флуминенсе
31'
Г. Кано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Флуминенсе
Замена
Йоран
️️️️
Ж. Силва
90'
Желтая карточка
Рамон
83'
81'
Замена
Д. Брас
️️️️
Маноэл
81'
Замена
Алан
️️️️
Г. Кано
75'
Замена
М. Араухо
️️️️
М. Мартинс
75'
Замена
Ф. Мело
️️️️
Мартинелли
Замена
Рамон
️️️️
G. Novaes
64'
61'
Замена
Натан
️️️️
Y. Felipe
Желтая карточка
Адерлан
58'
Замена
G.
️️️️
Алеррандро
46'
45'
+4
Желтая карточка
Y. Felipe
Желтая карточка
Алеррандро
44'
44'
Желтая карточка
Андре
31'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кано
Пас отдал
Д. Ариас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
36
Луан Кандидо
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
37
Артур
ПВ
1
Клейтон
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
31
Raul
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
33
Нино
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
5
Александер
ЦП
8
Мартинелли
ЦП
11
Матеус Мартинс
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Брагантино
13
Рамон
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
19
Бруниньо
ЦП
19
Йоран
ЦП
48
Натан Камарго
ЦП
99
Мигел
АП
30
Лукао
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
48
Guilherme
ЦФ
33
Welliton
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
90
Кристиано
ЛЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
33
Давид Дуарт
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
14
Натан
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
11
Алан
ЦФ
4-1-1-5
36
Кандидо
15
Ломонако
4
Натан
13
Адерлан
30
Эвангелиста
37
Артур
25
Силва
9
Алеррандро
39
31
1
Клейтон
3-1-2-1-3
1
Фабио
2
Хавьер
26
Маноэл
33
Нино
7
Андре
5
Александер
8
Мартинелли
11
Ариас
14
Кано
88
11
Мартинс
39
13
Рамон
13
Рамон
39
25
Силва
19
Йоран
19
Йоран
25
Силва
9
Алеррандро
48
48
9
Алеррандро
26
Маноэл
44
Брас
44
Брас
26
Маноэл
11
Мартинс
15
Араухо
15
Араухо
11
Мартинс
88
14
Натан
14
Натан
88
8
Мартинелли
30
Мело
30
Мело
8
Мартинелли
14
Кано
11
Алан
11
Алан
14
Кано
Остались в запасе
Брагантино
Флуминенсе
39
Douglas Mendes
ЦЗ
19
Бруниньо
ЦП
48
Натан Камарго
ЦП
99
Мигел
АП
30
Лукао
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
33
Welliton
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
22
Педро Ранхел
ВР
90
Кристиано
ЛЗ
33
Давид Дуарт
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
39
Douglas Mendes
ЦЗ
19
Бруниньо
ЦП
48
Натан Камарго
ЦП
99
Мигел
АП
30
Лукао
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
33
Welliton
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
90
Кристиано
ЛЗ
33
Давид Дуарт
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Брагантино - Флуминенсе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
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1
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22 ноября
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19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
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22 ноября
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19 ноября
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