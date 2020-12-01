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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Брагантино
Флуминенсе - Брагантино: обзор матча 01 декабря 2020
Флуминенсе
01.12.2020, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
0 : 0
Завершен
Брагантино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Брагантино
90'
+2
Желтая карточка
Т. Куэльо
90'
+2
Замена
V.
️️️️
Клаудиньо
86'
Замена
E.
️️️️
Л. Кандидо
86'
Замена
Т. Куэльо
️️️️
Артур
68'
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
Итало
68'
Замена
B. Tubarão
️️️️
Хелиньо
Замена
Гансо
️️️️
М. Пауло
65'
Замена
К. Паулиста
️️️️
L.
63'
Желтая карточка
M. Ferraz
51'
Замена
Л. Энрике
️️️️
В. Силва
46'
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
N.
46'
45'
+5
Желтая карточка
Л. Кандидо
45'
+3
Желтая карточка
Хелиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
4
Луккас Кларо
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
32
Маркос Пауло
ЛВ
7
Андре
ОП
8
Мартинелли
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Брагантино
1
Клейтон
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
33
Клаудиньо
АП
11
Хелиньо
ПВ
37
Артур
ПВ
15
Итало
ЦФ
31
Raul
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Флуминенсе
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
20
Дани Болт
ПЗ
10
Гансо
ЦП
99
Мигел
АП
11
Луис Энрике
ПВ
13
Frazan
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
41
Matheus Nascimento
ЦФ
3
Luan
ЦФ
12
João Lopes
ЦФ
Брагантино
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
28
Рикардо Риллер
ОП
7
Рамирес
ЦП
9
Алеррандро
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
31
Vitinho
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
4
César Haydar
ЦФ
32
Alex Alves
ЦФ
3-1-1-2-4
2
Калегари
4
Кларо
2
Жулиао
7
Андре
8
Мартинелли
32
Пауло
11
Силва
1
3
11
10
3-1-3-3
1
Клейтон
3
Ортис
13
Адерлан
36
Кандидо
30
Эвангелиста
37
Артур
33
Клаудиньо
11
Хелиньо
4
31
15
Итало
10
27
Кардосо
27
Кардосо
10
11
Силва
11
Энрике
11
Энрике
11
Силва
32
Пауло
10
Гансо
10
Гансо
32
Пауло
11
38
Паулиста
38
Паулиста
11
15
Итало
9
Уртадо
9
Уртадо
15
Итало
37
Артур
28
Куэльо
28
Куэльо
37
Артур
33
Клаудиньо
31
31
33
Клаудиньо
11
Хелиньо
20
20
11
Хелиньо
36
Кандидо
6
6
36
Кандидо
Остались в запасе
Флуминенсе
Брагантино
13
Frazan
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
99
Мигел
АП
20
Дани Болт
ПЗ
41
Matheus Nascimento
ЦФ
3
Luan
ЦФ
12
João Lopes
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
9
Алеррандро
ЦФ
28
Рикардо Риллер
ОП
4
César Haydar
ЦФ
32
Alex Alves
ЦФ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Остались в запасе
13
Frazan
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
99
Мигел
АП
20
Дани Болт
ПЗ
41
Matheus Nascimento
ЦФ
3
Luan
ЦФ
12
João Lopes
ЦФ
Остались в запасе
9
Алеррандро
ЦФ
28
Рикардо Риллер
ОП
4
César Haydar
ЦФ
32
Alex Alves
ЦФ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Статистика матча Флуминенсе - Брагантино
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
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