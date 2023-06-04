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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Брагантино
Флуминенсе - Брагантино: обзор матча 04 июня 2023
Флуминенсе
04.06.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 9 тур
2 : 1
Завершен
Брагантино
27'
Гансо
34'
Ф. Мело
54'
Т. Борбас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Брагантино
Замена
Д. Брас
️️️️
Нино
86'
Замена
Т. Сантос
️️️️
Лима
86'
Замена
Маноэл
️️️️
Ф. Мело
78'
Желтая карточка
С. Хавьер
73'
71'
Замена
Гилерме
️️️️
Ж. Капишаба
71'
Замена
Ж. Силва
️️️️
Рамирес
Замена
Леле
️️️️
Гансо
70'
54'
ГОЛ! 2:1!
Т. Борбас
Пас отдал
Э. Саша
Желтая карточка
Ф. Мело
51'
46'
Замена
Т. Борбас
️️️️
М. Фернандес
46'
Замена
Э. Сантос
️️️️
Л. Патрик
Желтая карточка
Лима
36'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Мело
34'
ГОЛ! 1:0!
Гансо
Пас отдал
Д. Ариас
27'
25'
Желтая карточка
М. Фернандес
8'
Желтая карточка
Л. Патрик
Желтая карточка
Гансо
6'
Желтая карточка
Нино
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
33
Нино
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
45
Лима
ПВ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Брагантино
1
Клейтон
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
28
Витиньо
ЛВ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
7
Рамирес
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
28
Эскердинья
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
11
Исаак
ЦП
10
Джованни
ЦП
12
Габриэл Пирани
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
11
Алан
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
18
Леле
ЦФ
Брагантино
30
Лукао
ВР
13
Адерлан
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
25
Жадсом Силва
ОП
55
Эвертон
ЦП
48
Натан Камарго
ЦП
30
Генри Москера
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
31
Гилерме
ЦФ
22
Густавиньо
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Фабио
2
Хавьер
33
Нино
23
Гуга
7
Андре
30
Мело
8
Мартинелли
10
Гансо
11
Ариас
45
Лима
14
Кано
1-3-2-4
1
Клейтон
29
Капишаба
30
Эвангелиста
35
Фернандес
7
Рамирес
11
Хелиньо
28
Витиньо
34
Уртадо
8
Саша
30
Патрик
3
Реалпе
33
Нино
44
Брас
44
Брас
33
Нино
30
Мело
26
Маноэл
26
Маноэл
30
Мело
45
Лима
21
Сантос
21
Сантос
45
Лима
10
Гансо
18
Леле
18
Леле
10
Гансо
30
Патрик
3
Сантос
3
Сантос
30
Патрик
7
Рамирес
25
Силва
25
Силва
7
Рамирес
29
Капишаба
31
Гилерме
31
Гилерме
29
Капишаба
35
Фернандес
18
Борбас
18
Борбас
35
Фернандес
Остались в запасе
Флуминенсе
Брагантино
22
Педро Ранхел
ВР
28
Эскердинья
ЦЗ
11
Исаак
ЦП
10
Джованни
ЦП
12
Габриэл Пирани
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
11
Алан
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
30
Лукао
ВР
13
Адерлан
ЦЗ
55
Эвертон
ЦП
48
Натан Камарго
ЦП
30
Генри Москера
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
22
Густавиньо
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
28
Эскердинья
ЦЗ
11
Исаак
ЦП
10
Джованни
ЦП
12
Габриэл Пирани
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
11
Алан
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
13
Адерлан
ЦЗ
55
Эвертон
ЦП
48
Натан Камарго
ЦП
30
Генри Москера
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
22
Густавиньо
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Флуминенсе - Брагантино
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
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