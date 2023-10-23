Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Флуминенсе
Брагантино - Флуминенсе: обзор матча 23 октября 2023
Брагантино
23.10.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 28 тур
1 : 0
Завершен
Флуминенсе
17'
Э. Саша (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Флуминенсе
87'
Желтая карточка
Д. Ариас
86'
Замена
Леле
️️️️
С. Хавьер
Замена
Л. Кандидо
️️️️
М. Фернандес
82'
Желтая карточка
Л. Эвангелиста
78'
75'
Замена
L. Fernández
️️️️
Д. Барбоза
Замена
Х. Уртадо
️️️️
Адерлан
64'
Замена
Т. Борбас
️️️️
Э. Саша
63'
60'
Замена
Гансо
️️️️
Даниэл
60'
Замена
Й. Гонсалес
️️️️
Александер
Замена
Ж. Силва
️️️️
Рамирес
46'
45'
+5
Желтая карточка
С. Хавьер
Желтая карточка
Витиньо
45'
+2
Желтая карточка
М. Фернандес
40'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Саша
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
35
Матеус Фернандес
ЦП
7
Рамирес
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
5
Александер
ОП
7
Андре
ОП
8
Мартинелли
ЦП
94
Даниэл
ЦФ
20
Кено
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Брагантино
30
Лукао
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
30
Генри Москера
ЛВ
7
Соррисо
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
77
Ignacio Laquintana
ЦП
22
Густавиньо
АП
19
Бруниньо
АП
11
Хелиньо
ПВ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
31
Raul
ЦФ
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
47
Rafael Monteiro
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Исаак
ЛВ
10
Leonardo Fernández
ЦП
10
Гансо
ЦП
10
Джованни
ПВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
18
Леле
ЦФ
4-3-2-1
1
Клейтон
29
Капишаба
3
Реалпе
3
Ортис
13
Адерлан
35
Фернандес
7
Рамирес
30
Эвангелиста
28
Витиньо
20
Гонсалвеш
8
Саша
3-2-1-1-3
1
Фабио
2
Хавьер
4
Марлон
16
Барбоза
5
Александер
7
Андре
8
Мартинелли
11
Ариас
14
Кано
20
Кено
94
Даниэл
35
Фернандес
36
Кандидо
36
Кандидо
35
Фернандес
13
Адерлан
34
Уртадо
34
Уртадо
13
Адерлан
7
Рамирес
25
Силва
25
Силва
7
Рамирес
8
Саша
18
Борбас
18
Борбас
8
Саша
16
Барбоза
10
10
16
Барбоза
94
Даниэл
10
Гансо
10
Гансо
94
Даниэл
5
Александер
11
Гонсалес
11
Гонсалес
5
Александер
2
Хавьер
18
Леле
18
Леле
2
Хавьер
Остались в запасе
Брагантино
Флуминенсе
30
Лукао
ВР
77
Ignacio Laquintana
ЦП
22
Густавиньо
АП
19
Бруниньо
АП
30
Генри Москера
ЛВ
7
Соррисо
ЛВ
11
Хелиньо
ПВ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
98
Витор Эудес
ВР
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
47
Rafael Monteiro
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Исаак
ЛВ
10
Джованни
ПВ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
77
Ignacio Laquintana
ЦП
22
Густавиньо
АП
19
Бруниньо
АП
30
Генри Москера
ЛВ
7
Соррисо
ЛВ
11
Хелиньо
ПВ
31
Raul
ЦФ
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
47
Rafael Monteiro
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Исаак
ЛВ
10
Джованни
ПВ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Брагантино - Флуминенсе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
Новости команд
Все
Брагантино
Флуминенсе
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+