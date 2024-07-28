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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Флуминенсе
Брагантино - Флуминенсе: обзор матча 28 июля 2024
Брагантино
28.07.2024, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
0 : 1
Завершен
Флуминенсе
44'
К. Элиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Флуминенсе
90'
+8
Желтая карточка
Нонато
Желтая карточка
Л. Кандидо
86'
83'
Замена
F.
️️️️
Андре
83'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Д. Ариас
71'
Замена
Нонато
️️️️
Мартинелли
71'
Замена
Лима
️️️️
Гансо
60'
Замена
Маркиньос
️️️️
К. Серна
Замена
Д. Джон
️️️️
Т. Борбас
58'
Замена
Рамирес
️️️️
Л. Эвангелиста
46'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Барбоза
44'
ГОЛ! 0:1!
К. Элиас
Пас отдал
Гансо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
30
Лукао
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
18
Линкольн
АП
11
Хелиньо
ПВ
31
Raul
(К)
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
90
Кевин Серна
ЦП
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Брагантино
37
Fabrício
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
30
Генри Москера
ЛВ
35
Матеус Фернандес
ЦП
77
Ignacio Laquintana
ЦП
7
Рамирес
ЦП
33
Talisson
ЦП
14
Джон Джон
АП
22
Густавиньо
АП
59
Juliano
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
28
Эскердинья
ЛЗ
26
Маноэл
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
16
Нонато
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
45
Лима
ПВ
11
Маркиньос
ПВ
4
Игнасио
ЦФ
20
Кено
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
4-1-3-2
30
Лукао
36
Кандидо
3
Кунья
39
45
Мендес
30
Эвангелиста
28
Витиньо
18
Линкольн
11
Хелиньо
18
Борбас
31
4-1-3-1-1
1
Фабио
2
Хавьер
3
Карлос
3
Силва
16
Барбоза
7
Андре
8
Мартинелли
10
Гансо
90
Серна
11
Ариас
9
Элиас
30
Эвангелиста
7
Рамирес
7
Рамирес
30
Эвангелиста
18
Борбас
14
Джон Джон
14
Джон Джон
18
Борбас
7
Андре
36
36
7
Андре
8
Мартинелли
16
Нонато
16
Нонато
8
Мартинелли
11
Ариас
7
Аугусто
7
Аугусто
11
Ариас
10
Гансо
45
Лима
45
Лима
10
Гансо
90
Серна
11
Маркиньос
11
Маркиньос
90
Серна
Остались в запасе
Брагантино
Флуминенсе
37
Fabrício
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
77
Ignacio Laquintana
ЦП
33
Talisson
ЦП
22
Густавиньо
АП
30
Генри Москера
ЛВ
59
Juliano
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
98
Витор Эудес
ВР
28
Эскердинья
ЛЗ
26
Маноэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
4
Игнасио
ЦФ
20
Кено
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
37
Fabrício
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
77
Ignacio Laquintana
ЦП
33
Talisson
ЦП
22
Густавиньо
АП
30
Генри Москера
ЛВ
59
Juliano
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
28
Эскердинья
ЛЗ
26
Маноэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
4
Игнасио
ЦФ
20
Кено
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Брагантино - Флуминенсе
1
2
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
12
13
Офсайды
0
1
Количество передач
468
330
Сейвы
2
2
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.38
0.83
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Главный судья:
Lucas Paulo Torezin, Brazil
Стадион:
Estadio Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista
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