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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Брагантино
Флуминенсе - Брагантино: обзор матча 24 июля 2022
Флуминенсе
24.07.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 19 тур
2 : 1
Завершен
Брагантино
62'
Д. Ариас
66'
Г. Кано
72'
Л. Кандидо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Брагантино
Красная карточка
Маррони
90'
+8
Желтая карточка
К. Паулиста
87'
Желтая карточка
Ф. Мело
83'
Желтая карточка
Маноэл
82'
Замена
Д. Дуарт
️️️️
С. Хавьер
82'
Замена
Маррони
️️️️
Д. Ариас
79'
Замена
Мартинелли
️️️️
Нонато
79'
76'
Желтая карточка
К. Эдуардо
74'
Замена
Рамон
️️️️
Л. Кандидо
74'
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
Адерлан
72'
ГОЛ! 2:1!
Л. Кандидо
Пас отдал
Артур
Замена
Ф. Мело
️️️️
Гансо
71'
ГОЛ! 2:0!
Г. Кано
Пас отдал
Д. Ариас
66'
64'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
G. Novaes
64'
Замена
Хелиньо
️️️️
Л. Эвангелиста
ГОЛ! 1:0!
Д. Ариас
62'
Желтая карточка
Андре
53'
Замена
М. Мартинс
️️️️
Натан
46'
31'
Желтая карточка
Адерлан
Желтая карточка
Нино
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
33
Нино
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
16
Нонато
ЦП
14
Герман Кано
ЦФ
10
Гансо
ЦФ
14
Натан
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Брагантино
36
Луан Кандидо
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
37
Артур
ПВ
99
Мигел
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
31
Raul
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Флуминенсе
90
Кристиано
ЛЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
11
Виллиан
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
Брагантино
13
Рамон
ЛЗ
19
Бруниньо
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
11
Хелиньо
ПВ
12
Майкон
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Фабио
33
Нино
26
Маноэл
2
Хавьер
7
Андре
16
Нонато
11
Ариас
14
Кано
38
Паулиста
14
Натан
10
Гансо
4-1-1-5
13
Адерлан
15
Ломонако
4
Натан
36
Кандидо
30
Эвангелиста
37
Артур
99
Мигел
30
Лукао
31
7
Соррисо
39
11
Ариас
38
Маррони
38
Маррони
11
Ариас
16
Нонато
8
Мартинелли
8
Мартинелли
16
Нонато
14
Натан
11
Мартинс
11
Мартинс
14
Натан
10
Гансо
30
Мело
30
Мело
10
Гансо
2
Хавьер
33
Дуарт
33
Дуарт
2
Хавьер
36
Кандидо
13
Рамон
13
Рамон
36
Кандидо
30
Эвангелиста
11
Хелиньо
11
Хелиньо
30
Эвангелиста
39
96
Эдуардо
96
Эдуардо
39
13
Адерлан
9
Уртадо
9
Уртадо
13
Адерлан
Остались в запасе
Флуминенсе
Брагантино
90
Кристиано
ЛЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
11
Виллиан
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
19
Бруниньо
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
12
Майкон
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
90
Кристиано
ЛЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
11
Виллиан
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
Остались в запасе
19
Бруниньо
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
12
Майкон
ЦФ
34
Хосе Уртадо
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Флуминенсе - Брагантино
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Маракана
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Флуминенсе
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«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
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