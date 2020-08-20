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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Флуминенсе
Брагантино - Флуминенсе: обзор матча 20 августа 2020
Брагантино
20.08.2020, четверг, 01:15
Бразилия. Серия А, 4 тур
2 : 1
Завершен
Флуминенсе
1'
Алеррандро
82'
L. Phelipe
2'
N.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брагантино - Флуминенсе
Желтая карточка
Л. Эвангелиста
90'
+8
90'
+4
Замена
К. Паулиста
️️️️
М. Араухо
87'
Желтая карточка
Нино
86'
Желтая карточка
Гансо
ГОЛ! 2:1!
L. Phelipe
Пас отдал
R.
82'
Замена
B. Tubarão
️️️️
Клаудиньо
81'
Замена
R.
️️️️
Артур
81'
Замена
Веверсон
️️️️
M. Jesus
81'
Желтая карточка
E.
76'
Желтая карточка
L. Phelipe
70'
Замена
Л. Эвангелиста
️️️️
B.
68'
66'
Желтая карточка
И. Жулиао
65'
Замена
Гансо
️️️️
N.
58'
Желтая карточка
Юри
Замена
L. Phelipe
️️️️
Морато
57'
Желтая карточка
M. Jesus
51'
Желтая карточка
Артур
43'
30'
Желтая карточка
N.
2'
ГОЛ! 1:1!
N.
Пас отдал
И. Жулиао
ГОЛ! 1:0!
Алеррандро
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
ВР
13
Адерлан
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
10
Matheus Jesus
ЦП
33
Клаудиньо
АП
53
Морато
ПВ
37
Артур
ПВ
6
Edimar
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Флуминенсе
4
Луккас Кларо
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
32
Маркос Пауло
ЛВ
50
Юри
ОП
17
Доди
ОП
15
Микель Араухо
АП
22
Muriel
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Брагантино
26
Веверсон
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
1
Júlio Césár
ЦФ
15
Итало
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
16
Robinho
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
Флуминенсе
99
Ориньо
ЛЗ
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
2
Калегари
ПЗ
7
Андре
ОП
10
Гансо
ЦП
99
Мигел
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
11
Луис Энрике
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
26
DigÃ£o
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
3-1-3-3
1
Клейтон
13
Адерлан
3
Ортис
15
Бруно
10
53
Морато
33
Клаудиньо
37
Артур
9
Алеррандро
88
6
4-2-2-3
2
Жулиао
33
Нино
6
Эжидио
4
Кларо
50
Юри
17
Доди
15
Араухо
32
Пауло
9
Эванилсон
10
22
10
26
Веверсон
26
Веверсон
10
37
Артур
16
16
37
Артур
33
Клаудиньо
20
20
33
Клаудиньо
53
Морато
70
70
53
Морато
88
30
Эвангелиста
30
Эвангелиста
88
15
Араухо
38
Паулиста
38
Паулиста
15
Араухо
10
10
Гансо
10
Гансо
10
Остались в запасе
Брагантино
Флуминенсе
1
Júlio Césár
ЦФ
15
Итало
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
17
Weverton
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
1
Marcos Felipe
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
99
Ориньо
ЛЗ
26
DigÃ£o
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
11
Веллингтон Силва
ПВ
2
Калегари
ПЗ
99
Мигел
АП
7
Андре
ОП
11
Луис Энрике
ПВ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
1
Júlio Césár
ЦФ
15
Итало
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
17
Weverton
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
Остались в запасе
1
Marcos Felipe
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
99
Ориньо
ЛЗ
26
DigÃ£o
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
11
Веллингтон Силва
ПВ
2
Калегари
ПЗ
99
Мигел
АП
7
Андре
ОП
11
Луис Энрике
ПВ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Брагантино - Флуминенсе
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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